Basureros afectan a dos comunidades

Automovilistas han tomado como basurero el kilómetro 41 de la carretera antigua a Zacatecoluca, en el caserío La Flecha, de Santiago Nonualco, departamento de La Paz.

En el lugar, se encuentran vísceras de caballo y otro tipo de basura, lo cual lo convierte en un foco de contaminación ambiental, según relatan residentes.

"Me rebotó un zope en el parabrisas, al parecer se estaban peleando por una tripa, salió volando y pegó en el vidrio, por suerte, iba despacio y no me lo quebró, lo que sí puedo asegurar es el mal olor que genera ese foco de infección. Deberían quitarlo porque afecta a todo el que pasa", mencionó José Domínguez.

Otro basurero ilegal se ha formado en el desvío que conecta con el cantón Jalponga, sobre el kilómetro 54, de la carretera Del Litoral. Los habitantes denunciaron que algunas personas que pasan por el sector tiran sacos con basura en horas de la madrugada, aprovechando que no hay muchas viviendas cercanas y carece de iluminación.

"Desde hace mucho tiempo vienen a tirar basura, se encuentran sacos con basura y en algunas ocasiones hasta vísceras. El problema se incrementó desde que hicieron la carretera por la construcción de FOMILENIO II, desde entonces los carros, tiran la basura y se van", mencionó, Ricardo Martínez, habitante del lugar.

Luis Inglés, administrador de la alcaldía de Santiago Nonualco, dijo que por el proceso de transición con la nueva administración no han monitoreado el sector.