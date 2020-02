Beatificación de Rutilio Grande sería este año

La Iglesia Católica de El Salvador se encuentra a la espera de la fecha para los actos de beatificación del sacerdote Rutilio Grande, así como los de Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus, luego que el papa Francisco reconoció su muerte como martirio, lo que inicia el camino a la beatificación.

"Solo hace falta que se fije la fecha y que Su Santidad el papa nos diga cuándo va a ser. Posiblemente sea aquí en El Salvador, es lo normal, que aquí se tengan que hacer, pero la fecha no la conocemos", expresó el Arzobispo de San San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas.

Dijo que por la prontitud con la que se ha desarrollado los casos de Rutilio Grande y sus dos acompañantes esperarían que el acto de beatificación se realice en los próximos meses. Sin embargo, se trata de una decisión que solamente le compete al Vaticano.

"Pese a que no sabemos la fecha (de beatificación), no será seguramente tarde, sino que será pronto. ¿Cuán pronto será? pues yo diría que dentro del año, es decir, que es cuestión de meses. Yo creo que a lo largo de un año tendríamos la beatificación, pero no está escrito nada", manifestó el Arzobispo.

Monseñor Escobar Alas reconoció que el proceso de beatificación de los tres salvadoreños se realizó de una forma más pronta que la de monseñor Óscar Arnulfo Romero, lo cual también podría hacer pensar, según su opinión, que el acto de beatificación se realice en una forma pronta.

"Ciertamente ha sido mucho más rápido porque el proceso prácticamente ha llegado a su final. Lo que en el caso de monseñor Romero duró cerca de 20 años aquí aproximadamente han sido cinco años, porque cuando el candidato llega a la beatificación ya prácticamente el proceso ha concluido", explicó el jerarca.

Celebración

El viernes de la semana pasada trascendió que el papa autorizó "el martirio de los Siervos de Dios Rutilio Grande García, sacerdote profeso de la Compañía de Jesús, y dos compañeros, laicos, asesinados en El Salvador, por odio a la Fe, el 12 de marzo de 1977", con lo que se abre paso a la beatificación.

La información, no obstante, fue oficializada un día después, lo que bastó para que la feligresía católica celebrara una misa en la Catedral Metropolitana de San Salvador como acción de gracias por el nombramiento realizado por el Vaticano a los tres salvadoreños.

El sacerdote Rutilio Grande era párroco de la iglesia de Aguilares, en San Salvador, y fue asesinado la tarde del 12 de marzo de 1977 junto a los laicos Manuel Solórzano, de 72 años, y Nelson Rutilio Lemus, de 15 años. La causa de beatificación de Grande fue presentada al Vaticano en agosto de 2016, luego de finalizado el proceso diocesano liderado por monseñor Rafael Urrutia.