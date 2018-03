Bebé que fue raptada seguirá bajo custodia

Lee también

La bebé que fue raptada la semana pasada y rescatada el sábado anterior continuará bajo custodia de instituciones del Estado mientras las autoridades amplían la investigación, según fuentes fiscales. La hipótesis central de los investigadores es que la madre de la niña, Diana Lisbeth Lemus, fue asesinada junto a su hermana de siete años por pandilleros que tenían como objetivo principal el plagio de la bebé.“De acuerdo con la información que de momento se tiene, el hecho habría sido dirigido directamente contra Diana Lisbeth en razón de que su ex compañero de vida, un miembro de una estructura criminal que guarda prisión, habría comunicado hacia el exterior para que este hecho se cometiera, con el propósito de tomar control, posesión, de la pequeña hija de ambos”, afirmó ayer el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde.Diana Lisbeth Lemus, de 21 años; su hermana Yamileth, de siete; y la bebé fueron privadas de libertad el pasado miércoles por la tarde. Lemus y la niña de siete años fueron asesinadas posteriormente en una calle que de Apopa conduce a Nejapa. La bebé fue entregada por los pandilleros a una mujer, y esta se la llevó a Jackeline Lisseth Cortez Aguirre, quien la mantuvo en una vivienda en la comunidad La Selva, en Ilopango, según la policía.Cortez fue asesinada el sábado, horas después de que las autoridades llegaron a rescatar a la niña a su casa.El ministro respondió ayer dos interrogantes sobre el caso: ¿Por qué no dieron custodia o régimen de protección a Cortez, si es que esta había colaborado con la policía? y ¿por qué no la capturaron ?El funcionario explicó que no la arrestaron porque no fue cómplice de los pandilleros, sino que cuidó a la niña a petición de la otra mujer, que sí está involucrada.“Lo que no se pudo prever es que eso llevara las consecuencias que al final tuvo. Son situaciones muy difíciles de prever qué es lo que va a ocurrir más adelante. En este caso, ella, por la participación que había tenido, que fue sin dolo, sino más bien a petición de otra persona”, respondió Ramírez.La policía ha identificado a dos pandilleros del Barrio 18, facción revolucionaria, como los autores del plagio: Oswaldo Coronado Ramírez, alias “Joker”, y José Filadelfo Pérez López, alias “Scrapy”. Los dos fueron incluidos en la lista de los más buscados. Sin embargo, la comunidad donde fue rescatada la niña es controlada por la pandilla contraria: la MS-13.Ochenta y cuatro mujeres, entre ellas Diana y su hermana, han sido víctimas de feminicidio en el transcurso del año. El año pasado eran 197 casos a esta fecha, lo que representa una reducción de víctimas al igual que en los casos de homicidios.“Diana Lisbeth pudiese haber sido víctima por disposición de su compañero de vida, por alguna razón que aún la investigación debe determinar”, agregó el ministro.El caso de las hermanas García, dijo Ramírez, pone en evidencia el grado de “violencia extrema” que pueden sufrir las mujeres dentro de las pandillas.