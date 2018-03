Becarios de Fundación Forever compartieron sus experiencias

Lee también

Cerca de 500 jóvenes becarios de la Fundación Forever en al menos 11 universidades del país se reunieron ayer en la casa de la integración ubicada en la colonia Santa Eduviges, en Soyapango, para compartir sus experiencias y escuchar la segunda charla del año sobre el ADN de la pobreza y la cultura de la integración que la fundación promueve.La mayoría de los jóvenes habitan en comunidades empobrecidas que limitaban el acceso a la educación superior por sus propios medios, por lo que el programa de becas y las actividades previas que realizan con la fundación les abrieron las oportunidades a una educación universitaria.Ese es el caso de Joel Benítez, de 20 años de edad y actualmente estudiante de segundo año de la carrera de psicología. “La verdad, es bastante maravilloso estar en una universidad, ya que desde el momento que comenzamos a ver la sociedad desde una perspectiva distinta, muchas veces siento que ya los pensamientos que antes tenía ya no son los mismos, porque a pesar de tantas dificultades que se presentan en el camino, he ido superando muchos retos”, dijo.Comentó que antes de entrar a la universidad comenzó a trabajar en una panadería y trató de sacar estudios a distancia, pero por las dificultades económicas no pudo hacerlo.“Pero ya que la fundación me brindó este apoyo, lo he logrado y ahora estoy estudiando psicología”, afirmó.El joven proviene de Panchimalco, donde la fundación trabaja con el Complejo Educativo Cantón San Isidro. Actualmente 31 jóvenes que salieron del centro están becados en estudios universitarios o formación técnica.“Es extraordinario ver que hay muchachos que hoy día sí tienen el deseo de ya no ser solo un cobrador, de ya no solo salir a vender periódico o venir a vender frutas y verduras al mercado Central, que eran los lugares a los que ellos estaban condenados, porque aunque quisieran estudiar no existía cómo”, expresó Andrés Quijada, docente de la institución.Con la reciente incorporación de otra universidad, que aún no tiene becados, hay en total 12 universidades que están participando con la fundación y hay 1,000 estudiantes becados. Para este año se espera incrementar la cantidad de jóvenes beneficiados; además, se tienen acercamientos con la UES.“La idea es que participen este año 4,000 jóvenes, ojalá nos alcancen los recursos, estamos gestionando ante el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), que está apoyando mucho para que podamos solventar todos estos gastos”, dijo Alejandro Gutman, presidente de la Fundación Forever.