Bella Thorne: “La tristeza y las risas unen a la gente”

La gran pasión de una joven que se enamora por primera vez junto a su progresivo declive ante una enfermedad incurable componen el agridulce tejido de “Midnight Sun”, una cinta que según su protagonista, Bella Thorne, ejemplifica que tanto la alegría como la tristeza unen a las personas.

“Esperamos que el público tome como moraleja que deje de posponer su vida, que viva su vida. Creo que la tristeza y las risas definitivamente unen a la gente. Y esta película muestra de alguna manera eso”, apuntó la actriz estadounidense.

Thorne conectó con facilidad con su personaje, ya que la actriz perdió en 2007 a su padre, de origen cubano, y creció con una relación muy estrecha con su madre.

“Realmente me identifiqué con Katie en la escena en la que le cuenta a su padre lo del sitio de citas por internet. Me he imaginado muchas veces diciéndole eso a mi madre y aquí hay una escena exactamente tal y como la representaba en mi cabeza”, indicó.