Beneficiados con escrituras piden obras

Después de recibir las escrituras que los convierten en propietarios de los terrenos ubicados en los sectores aledaños a la ex línea férrea, pobladores de varias comunidades migueleñas solicitan que se les instalen los servicios básicos de los que han carecido durante décadas.Habitantes de los sectores conocidos como La Arenera, Bendición, Los Reyes y Miraflores, entre otros, aseguran que lo que más les urge es que introduzcan agua potable en sus comunidades.José Adán Martínez, de la comunidad La Arenera, contó que en la comunidad solo hay un pozo particular del que se sirve la mayoría de la población del lugar.“Ahí, en nuestra comunidad, solo en mi casa hay un pozo que tiene 48 metros de profundidad. Yo les regalo agua a quienes la ocupan, pero la demás gente no tiene. Ya habíamos pedido a las autoridades que por favor nos pongan agua potable”, dijo el hombre.El alcalde migueleño, Miguel Pereira, reconoció que ha realizado gestiones con instituciones de Gobierno a fin de que introduzcan agua potable y otros servicios.“Ese tema es porque ellos no tenían escrituras de propiedad y no se podía invertir, pero ahora que ellos tienen escrituras ya tienen el camino libre para poder recibir inversiones del Gobierno y de la municipalidad”, expresó el alcalde.Pereira agregó que la municipalidad reparará las calles de esas comunidades y en la segunda etapa se hará gestión para que ANDA pueda introducir el agua potable.Posteriormente sostuvo que se tiene previsto hacer una ordenanza especial para instalar el alumbrado público sobre la zona de línea férrea, la cual tendría tasas diferentes a las que se cobran actualmente en el resto de la zona urbana del municipio.Habitantes de siete comunidades recibieron sus escrituras de propiedad de parte del Gobierno.