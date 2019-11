Benefician con campaña visual a niños del ISNA

La Fundación para el Desarrollo de la Mujer Salvadoreña (FUDEM), junto con el apoyo de optometristas de la Fundación Bosch y del personal de la Fundación Sus Hijos (que brinda albergue y entrenamiento laboral a jóvenes que salen de casas hogares) realizó una clínica de salud visual, además de actividades de juego, pinta caritas, baile y deporte en el complejo Chapupo Rodríguez dirigida a niños y jóvenes de hogares de acogida.

Tenía proyectado atender a más de 400 niños y jóvenes provenientes de 21 casas hogar del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), a los que realizaron exámenes de la vista. Además, les otorgarán gratuitamente anteojos de acuerdo con sus necesidades.

De acuerdo con Claudia Quiñónez, presidenta de FUDEM, este evento marcó el inicio de las campañas de atención a menores que irán ejecutando en los próximos días en los municipios de San Salvador, San Francisco Gotera (Morazán), Usulután, Ilobasco (Cabañas), Cojutepeque (Cuscatlán) y San Miguel.

Impacto

Con su programa "Ventanitas de Luz", FUDEM atiende gratuitamente a alrededor de 400,000 niños anualmente en las escuelas rurales más necesitadas del país.

Quiñónez afirma que en este segmento poblacional, a diferencia de los adultos, son frecuentes las complicaciones de casos de astigmatismo, miopía y, en menor medida estrabismo, los cuales están directamente relacionados con la desnutrición.

"Ventanitas de Luz tiene que seguir creciendo y quisiéramos asegurarnos que no haya niños en el país que no pueden seguir su sueños o educarse adecuadamente porque no pueden ver bien", manifestó la presidenta.

En el próximo año, la institución pretende reforzar los programas sociales de atención al público en general con campañas de salud visual que realizan con alcaldías, iglesias y otras instituciones no gubernamentales.

Para ellos, la titular de FUDEM expresa que se establecerán más alianzas con líderes de las comunidades para entrenar a promotores para que sean capaces de identificar problemas visuales y resolverlos directamente.

En los 30 años que tiene de existencia esta fundación, han atendido a más de 6 millones de personas y ya cubren 254 municipios del país.