Beneficios para los acusados por Tacuscalco

El Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate decretó el viernes 17 que el apoderado legal de la empresa FÉNIX S.A. de C.V., Carlos Eduardo Nosthas Castillo, fuera sobreseído de los cargos que se le imputaban por la destrucción del sitio arqueológico Tacuscalco, ubicado en Nahulingo, Sonsonate.

El fallo del Tribunal ocurrió luego de un acuerdo al que llegaron Fiscalía y defensa. Otro de los imputados, Rodolfo Joaquín Recinos de León, representante legal de FÉNIX, fue condenado a dos años de prisión, que serán sustituidos por trabajos utilidad pública, luego de haberse sometido a un proceso abreviado avalado por Fiscalía.

Los imputados estaban siendo acusados por desobediencia a particulares y el delito de infracción a las medidas de registro, control, circulación y protección de bienes culturales, delitos que por ley pueden ser conciliables.

En el inicio del proceso, ambos también eran acusados por daños agravados y construcciones no autorizadas, pero fueron sobreseídos.

LA PRENSA GRÁFICA logró contactarse con Ernesto Parada, abogado de los dos imputados. Parada confirmó el desenlace del proceso, pero dijo que no daría más declaraciones hasta que el fallo esté en firme para no afectar a sus clientes. "No creo que sea conveniente", dijo.

El fallo absolutorio a favor de Nosthas Castillo, según reveló el fiscal del caso en declaraciones dadas a la radio YSUCA, fue "debido a que toda la parte de la construcción y todo lo que se realizó para los condominios o viviendas fue parte del patrimonio privado de Rodolfo Joaquín Recinos de León. Por lo tanto, el señor Carlos Eduardo Nosthas Castillo ya no tiene responsabilidad por el sobreseimiento definitivo de los dos delitos".

En el caso de Recinos de León, la Fiscalía dijo que este realizará trabajos de utilidad pública y obras públicas valoradas en $150,000.

LA PRENSA GRÁFICA solicitó al fiscal del caso detalles sobre el acuerdo celebrado durante la vista pública. El fiscal confirmó los acuerdos pero se abstuvo de dar más declaraciones vía telefónica. Este medio también solicitó una reacción a través del número de la empresa FÉNIX, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. El Tribunal dará a conocer la sentencia el próximo 4 de enero de 2022, que no tendría cambios debido a que ambas partes llegaron a un acuerdo.

"Es un precedente oscuro"

Organizaciones que velan por la protección del patrimonio y del medioambiente calificaron de inaudito el desempeño de la FGR en el caso.

"La resolución es superficial y eso se convierte en una terrible señal de impunidad. Ni la destrucción al sitio arqueológico ni la contaminación al río Ceniza fue suficiente para dejar un precedente. Es lamentable la resolución", dijo Alejandro Labrador, técnico territorial de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), sobre la forma en que finalizó el caso.

Para Hugo Díaz, exdirector del Departamento de Arqueología de Micultura, y uno de los líderes en la defensa de Tacuscalco, la resolución contribuye a un retroceso en la lucha de la conservación de patrimonios y valoración histórica ancestral. Él denuncia que el Ministerio obviara su papel constitucional de proteger el sitio.

"Se está generando un precedente oscuro en torno de la salvaguarda del patrimonio arqueológico. Las victorias que se habían conseguido fueron eliminadas por el Ministerio de Cultura", dijo.