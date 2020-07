Bertha Deleón demanda a Walter Araujo por violencia contra las mujeres

La abogada Bertha María Deleón dio a conocer que interpuso una demanda ante la Fiscalía General de la República en contra del precandidato a diputado por Nuevas Ideas, Walter Araujo , por el delito de Expresiones de Violencia Contra las Mujeres contenido en el artículo 55 de la Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres (LEIV).

"Esperemos que se siente un precedente", dijo.

Deleón mencionó, por medio de las redes sociales, que desde que se distanció del presidente Nayib Bukele, a quien defendió en el caso de calumnia iniciado por el ex secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, "y comencé a criticar su desempeño como funcionario público, he sido blanco de ataques bajeros, misóginos y desgastantes por parte del señor Araujo, hordas de troles y personas allegadas al presidente. Voy a luchar con todas las herramientas legales para que este tipo de violencia en redes sociales no quede impune, decidí confiar en el sistema de justicia y denunciar".

La abogada además mencionó que espera que "el señor Walter Araujo tenga consecuencias legales por denigrar, humillar, burlarse y desacreditarme. Animo a otras mujeres que han sufrido lo mismo a denunciar, hagamos nuestra parte y pidamos justicia. Por cada una y por todas".

Ante la denuncia Araujo expresó, también en las redes sociales, que "me da mucha risa... una persona acusa, pero no dice de qué acusa y sobre qué acusa... me da mucha risa, porque al hacer pública su prueba se le caerá su mentira. Según ella con eso me daña políticamente y resulta que el efecto es el contrario".

Sobre esa declaración Deleón expresó que "yo no me acobardo, cuando me equivoco lo acepto, asumo consecuencias, pido perdón. Si quieren entrenar para aumentar un poquito de coraje les doy unos tips, para que no queden en ridículo".