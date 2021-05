Bertha Deleón llegó a la Fiscalía para conocer los delitos por los que es acusada

La abogada Bertha María Deleón llegó esta mañana a la Fiscalía General de la República (FGR) tras ser citada para conocer dos casos en su contra, de cuatro que el Ministerio Público ha abierto en su contra.

Bertha Deleón informó que son tres casos los que le notificaron, uno de Walter Araujo y otro de Hernán Cortez, abogado del empresario Enrique Rais, ambos casos están relacionados a la administración pública.

También informó que otra denuncia es por parte de la abogada Jessica Rivas, que tiene que ver con la publicación del Diario La Página. Deleón dijo que en este caso no hay ningún fundamento y que tomará medidas ya que es una denuncia que "puede rayar en un delito", aclaró.

El cuarto caso fue enviado a archivo, en este, ella estaba relacionada a la supuesta filtración de ROS del expresidente Flores.

Antes de ingresar a la sede fiscal, Deleón brindó declaraciones y aseguró que la Fiscalía le ha negado información sobre los expedientes en los que está siendo acusada. Detalló que la situación está relacionada a persecución política por procesos de denuncia que ella realizó anteriormente: “Pienso que están utilizando la Fiscalía para intimidarme. Acordemos que yo tengo un proceso de denuncia por expresiones de violencia contra Walter Araujo y también una inconstitucionalidad que lo dejó fuera de la competencia para una diputación y se están aprovechando de que el presidente tomó control de la Fiscalía con el fiscal impuesto”.

La amenaza a libertad personal es otro de los factores que la abogada denunció. Al mismo tiempo criticó que haya un trámite ligero en el caso en el que Walter Araujo la denunció por desobediencia de particulares por, presuntamente, revelar datos del proceso donde ella lo acusa por expresiones de violencia.

“Es injusto lo que está pasando, porque tener que venir y ver amenazada la libertad personal ya es una intimidación y un proceso fuera de la ley (…) El delito del que me están acusando es desobediencia de particulares y es por el que he venido hoy. No ha pasado ni un mes desde que Walter Araujo puso la denuncia y ya le están dando trámite, cuando hay cientos de casos de personas desaparecidas, feminicidios, violaciones y casos de corrupción del mismo Gobierno y no investigan”.