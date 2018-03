Bertrand G.: CSJ podría declarar inconstitucional presupuesto

Lee también

Una posibilidad de inconstitucionalidad generada por la duda que hay sobre si los ingresos proyectados y las obligaciones presupuestarias no se presentaron correctamente es lo que puede haber en el presupuesto 2017, de acuerdo con el analista político y exministro de Seguridad Francisco Bertrand Galindo.“Puede ser que sí haya una violación en cuanto al concepto presupuestario”, aseguró el exfuncionario.Por lo anterior, Beltrand Galindo consideró que se debe estudiar la petición y demostrar los hechos que en una posible demanda de inconstitucionalidad pueda presentar ARENA a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El partido de oposición objeta el estado en que el plan de gastos se aprobó el pasado miércoles con 49 votos.ARENA argumenta que hubo violación en el presupuesto porque no refleja todas las necesidades.Al respecto, Bertrand Galindo apunta a que, una vez presentada la demanda, queda a consideración de la Sala de lo Constitucional si acepta o no el recurso.“Hay que ver si la sala considera que es oportuno conocer el tema del presupuesto porque este tipo de cosas tienen implicaciones nacionales, entonces, muchas veces la sala valora y dice no lo toco”, concluyó el analista.