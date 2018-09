Bethania, 90 años de experiencia educando a jóvenes salvadoreños para la vida

Autonomía, laboriosidad, espiritualidad, educación integral, deporte, liderazgo, disciplina, honestidad, respeto y generosidad son valores esenciales para la vida y las bases de la oferta educativa integral de uno de los centros académicos de mayor trayectoria en el país: el Colegio Bethania, fundado en 1930 por Madre María de la Cruz Pinto Tobías y Madre Dolores de María Zea, en la 4°. Calle Oriente N° 34, en Santa Tecla.

Históricamente, Bethania comenzó matriculando únicamente a niñas, sin embargo, en la actualidad, el colegio inscribe a estudiantes de ambos géneros, manteniendo su enfoque de educación personalizada en el aula, los grupos se conforman en número de 15 a 20 alumnos por salón.

"El Colegio Bethania forma parte de la 'Congregación Hermanas de Bethania'. Su nombre se basa en un pasaje bíblico. Este centro educativo surgió hace 90 años debido a la necesidad que había en aquella época de educar específicamente a niñas, es por eso, que en un principio el colegio matriculaba únicamente a señoritas", explicó Sor María del Rosario Romero, directora académica del Colegio Bethania.

La metodología de enseñanza del Bethania, se basa en el legado de sus fundadoras: “Educar es enseñar a pensar, educar es convencer, no regañar; educar es conducir, no amenazar; la educación es obra del amor, de empatía, es comunicación auténtica de valores", reza un lema de Madre María de la Cruz, que en la actualidad sigue vigente.

"En el colegio un 'no puedo' no existe; importa el 'lo voy a intentar'. En Bethania todos somos una familia. Una familia que se esmera por darnos a nosotros, los estudiantes, una calidad de vida llena de valores y de amor. Aquí yo soy feliz, porque me siento realizado", comentó Jacobo Gattas, estudiante de la promoción 2018.

Enfocados siempre en apoyar a sus estudiantes para alcanzar la excelencia académica, Bethania actualiza constantemente sus proyectos educativos, incluyendo temas de vanguardia como la tecnología y el deporte, de esta forma facilita los procesos de enseñanza y aprendizaje de sus educandos.

"Ahora en el colegio todo es digital. Las notas de los estudiantes se presentan en línea. El objetivo de estas reformas es mantener una comunicación integral con toda la comunidad educativa (padres de familia, estudiantes, docentes, coordinadores y administración).

Además, contamos con las mejores herramientas tecnológicas para potenciar las habilidades e inteligencias múltiples de los estudiantes", comentó Alonso Mira, docente con una gran trayectoria en el centro educativo.

Bethania apoya a sus alumnos con el personal docente idóneo para brindar una educación de calidad a los estudiantes, aprueba que sus docentes vinculen procesos metodológicos actualizados dejando de lado la educación tradicional que ya no es funcional en el mundo.

"Una de la cosas por las que los padres de familia optan por matricular a sus hijos en el Bethania es por la exigencia académica. Además, por el perfil de nuestros docentes quienes buscan vincular su metodología con métodos vanguardistas que vayan de la mano con procesos activos para que el aprendizaje en Bethania no sea tradicional", detalló Tatiana Molina de Ávila, coordinadora técnico del Colegio Bethania.

Formación de calidad por años

Son 90 años de perseverante labor, tiempo en el que niños y jóvenes siguen recibiendo y una formación integral basada en valores cristianos. El colegio Bethania cuenta con un buen número de graduados que demuestran con su formación y sus testimonios el prestigio de la institución.

“Bethania es una institución donde aprendemos mucho ya que la carga académica es muy buena, formándonos con valores morales y espirituales que nos ayudan en lo personal y profesional. Haber estado en Bethania ha sido una experiencia agradable, aquí siempre están dispuestos a ayudar y darte un abrazo o consejo si lo necesitas” mencionó Laura Sovalbarro de Carballo, madre de familia y exalumna.

El perfil del graduado de Bethania es tomado en cuenta en los procesos de selección de las mejores universidades de El Salvador y a escala internacional. En la actualidad, un buen número de estudiantes se está formando afuera del país en países como: México, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, China, entre otros.

“El ambiente es muy agradable, nos hacen sentir en casa. Considero que mi aprendizaje es integral, los profesores te explican muy bien, si tienes dudas le preguntas y siempre te responde de buena manera. Me siento feliz de pertenecer a Bethania” comentó María Alejandra Castillo, estudiante de segundo año de bachillerato.

Bethania sigue cosechando una respetable y larga trayectoria basada en la calidad de la formación académica cristiana, un enfoque que ha llevado al instituto a establecerse en siete países en América: El Salvador (sede central), Guatemala, México, Estados Unidos, Bolivia, Colombia y Venezuela.

Para encontrar más información sobre la institución y sus requisitos para inscribir a sus hijos, puede visitar el sitio web: www.institutobethania.com y su redes @InstitutoBethaniaSV, o puede llamar al departamento de comunicaciones del colegio al 2228-0075 o 2228-1023, además escribiendo al correo [email protected]



Fuente: Graciela Guardado