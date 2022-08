"Biden me preguntó por qué el presidente Bukele no asisitó a la Cumbre de las Américas": Milena Mayorga, embajadora de El Salvador en EUA

La embajadora de El Salvador en Washington, Milena Mayorga, se refirió durante una entrevista matutina a la situación diplomática que vive el país con relación a Estados Unidos debido a los señalamientos de los congresitas del país norteamericano.

"Es la parte de libertad de expresión que nuestros congresistas puedan señalar cosas que no les gustan de Estados Unidos y los congresistas de Estados unidos pueden señalar lo que no les gusta de El Salvador, reciben la misma respuesta. Yo lo que condeno es la quema de la bandera de Estados Unidos en el país. No me parece que se queme su símbolo patrio, no tenemos que llegar al punto de eso. Por eso condeno a grupos del FMLN que hacen eso", dijo Mayorga.

Según expresó la embajadora en Washington, la diplomatica habría sido citada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para tratar temas puntuales. "Yo me reuní con el presidente Biden. El tema fue por qué el presidente Bukele no había asistido a la Cumbre de la Américas, él me lo preguntó. Yo le dije que El Salvador estaba dispuesto a colaborar con Estados Unidos, pero basado en el respeto. Yo misma se lo dije cuando me reuní con él en el salón oval", comentó Mayorga.

Frente a los señalamientos de la lista Engel, la embajadora Mayorga le restó importancia a la misma y dijo que el Gobierno estaba enfocado en la inversión y empresas extranjeras. "La embajadora Manes creo que se fue muy frustrada del país. También me reuní con el secretario Blinken. Tienen que respetarnos al final, con esa premisa vamos a trabajar. Al final El Salvador es el que tuvo menos personas en la lista. Nosotros nos estamos enfocando más en la lista de los inversionistas, en la lista de las empresas, porque es la que nos va a generar prosperidad y la oportunidades a los salvadoreños. Lo otro es meramente político e injerencista", señaló Mayorga.

Finalmente, Mayorga comentó que se encuentra en El Salvador debido a que acompaña una comitiva bipartidista del Congreso de Estados Unidos y mencionó que su labor es atraer inversión extranjera para los futuros proyectos, entre los que se encuentra un metro en San Salvador. "Hay proyectos para construir un metro en San Salvador. Está dentro de los planes. Vamos a empezar por los que fueron muy sonados en el Plan Cuscatlán, como el aeropuerto y el tren en el oriente", puntualizó Mayorga.