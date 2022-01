Biólogo espera una oportunidad de empleo

Con mucho entusiasmo, pero sobre todo con mucha fe, Manuel Aníbal Solís, de 38 años, biólogo de profesión, se dispone cada mañana a instalar su venta de panes "mataniños" en una esquina del barrio El Ángel, Atiquizaya, en el departamentos de Ahuachapán, negocio que decidió emprender ante la falta de oportunidades laborales en su carrera.

Solís inició sus estudios universitarios hace aproximadamente nueve años en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad de El Salvador y egresó este año de la Licenciatura en Biología. Espera graduarse en los primeros meses del 2022. Asegura que obtener su título universitario no ha sido nada fácil, ya que la situación económica, a parte de otras circunstancias familiares, y el tener que trabajar y estudiar al mismo tiempo hicieron que se demorara en culminar su carrera universitaria.

"Debido a la situación económica hasta hace poco logré pagar mi derecho de graduación porque es tan difícil, aunque a veces para alguien pagar $96 es fácil, pero para mi no lo es. Lo que me enorgullece es haber obtenido la calificación de 9.1 en mi trabajo de grado, el cual, por el factor tiempo, decidí hacer yo solo", comentó el biólogo.

A unos meses de recibir su título contó que tampoco ha podido obtener un trabajo en su área; aunque lo ha buscado.

"Es muy difícil encontrar un empleo hoy en día, a pesar de que los biólogos son pocos en El Salvador muchas veces en las áreas que le corresponde estar a un biólogo se encuentran personas que no están calificadas para el trabajo, o es un profesional de otra rama, por ejemplo los agrónomos ocupan el área de los biólogos, entonces nosotros nos vamos quedando a un ladito", lamentó el profesional.

Solís confesó que los campos que más le gustan de la biología son la genética, la zoología y el manejo de recursos naturales, y que sueña con trabajar en una área protegida nacional para mantener un contacto con la naturaleza.

"He tratado de buscar empleos a través de las redes sociales y periódicos, y muchas veces veces uno se apega al currículum y las características que pide la empresa, pero desgraciadamente todavía no le toca a uno el momento de obtener un empleo, a falta de la oportunidad de trabajo en la biología toca ver de donde se saca el dinero para subsistir", enfatizó.

Mientras tanto, Solís le ha puesto toda su dedicación y esmero a su emprendimiento de venta de panes que empezó hace ocho meses.

"Es mi sueño trabajar como biólogo, pero también el amor que le he puesto a este emprendimiento es grande, este carretoncito bautizado como 'Gorilla’s Food' no lo dejo, ni lo vendo, y si un día tengo mi trabajo como biólogo, este carretón y mi emprendimiento siempre lo mantendré porque ha sido mi cuma este tiempo y lo que me ha dado de comer hasta hoy", expresó.

El biólogo ahuachapaneco aseguró que la venta de panes no ha sido su único emprendimiento, ya que durante la cuarentena por la pandemia del covid-19 también se dedicó a la venta de donas, empanadas y de bisutería.

Actualmente él es la única fuente de ingresos en su hogar ya que su esposa, quien es profesora, se encuentra sin empleo.

Aseguró que la inspiración para salir adelante son sus dos hijos, una niña de 14 años que le ayuda en el negocio de venta de panes, y un niño de 8. Solís no pierde la esperanza de tener en algún momento la oportunidad de trabajar como biólogo, pero por ahora seguirá con su venta de panes. "El pan lo vendemos a $0.25, tiene un costo mayor, pero la idea es ofrecer algo de calidad. Hay carne, mortadela y salchicha y un día a la semana traigo pollo. También vendo tortas, pero la mayor parte de clientes pide panes por la variedad de chiles y salsas que yo preparo", finalizó Solís.