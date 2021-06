Blanca necesita ayuda para comprar prótesis

El 13 de junio de 2020, fue la fecha en que la vida de Blanca Leonor Ramos López, de 21 años, originaria del municipio de Santo Domingo de Guzmán, en el departamento de Sonsonate, dio un giro inesperado. Una desconocida enfermedad provocó que le amputaran sus cuatro extremidades. Recuerda bien ese momento.

Comenta que en 2020, tuvo complicaciones en su embarazo de cinco meses, por lo que tuvo que ser atendida en el hospital Jorge Mazzini de Sonsonate, donde señala haber recibido atenciones inusuales por parte de los médicos, además, de haber sido informada que no existían medicamentos para su tratamiento, por lo que fue dada de alta.

"Yo tuve muchas complicaciones (en el embarazo), pasé cerca 25 días en el hospital. Cuando desperté del coma, mis manos y pies estaban negras, los doctores me hicieron exámenes de todo. Yo le preguntaba a mi mamá que qué era lo que tenía y no sabía, les preguntaba a los doctores y no me respondían; y, hasta la fecha, sigo sin saber qué fue lo que me provocó todo esto", indicó Blanca.

Debido a la situación económica de la familia Ramos López, Blanca no ha podido continuar sus tratamientos, debido a los altos costos de sus medicamentos. Añaden que desde hace dos meses inició sus terapias, sin embargo, en ocasiones se le dificulta debido al pago de transporte hacia el municipio de Sonsonate.

Blanca no oculta su sufrimiento, asegura que pasó momentos complicados durante los primeros meses, posterior a las amputaciones. Comenta que ha sido un duro proceso para asimilar y entender la razón por la cual perdió sus extremidades. A pesar de ello, añade que su discapacidad no es razón para no cumplir sus sueños, por lo que solicita ayuda para conseguir sus prótesis.

"Mis sueños siguen intactos: anhelo estudiar medicina o psicología. Me gustaría ayudar a las personas que están como yo, y que posiblemente estén pasando momentos difíciles. Pero lo que más anhelo es conseguir mis prótesis, he preguntado en el lugar dónde recibo mis tratamientos, pero dicen que ya no dan. Tengo entendido que son costosas y se nos hace difícil conseguirlas", apuntó.

Agrega que la motivación principal de obtener sus prótesis es volver a caminar y sentirse independiente de nuevo.

Blanca es una mujer soñadora, confía en conseguir las prótesis para iniciar sus estudios universitarios, pero a pesar de que existe la modalidad de estudio virtual, los recursos económicos son un obstáculo para superarse académicamente y convertirse en una profesional. "Soy una mujer de retos", concluyó la mujer.