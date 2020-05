"Blanqui estaba feliz por ser mamá"

Catorce personas rodeaban el ataúd de Blanca Lidia García. Fue un entierro rápido en el cementerio municipal de Ahuachapán, donde no hubo tiempo para seguir llorando. Unas breves palabras de un pastor religioso, una pequeña oración y tan solo unos segundos para darle el último adiós a la mujer de 30 años, que tenía seis meses de embarazo y fue asesinada en el patio de su casa ubicada en el cantón Chipilapa de Ahuachapán, por sujetos desconocidos.

La comunidad apenas pudo reunir un poco de dinero para pagar el entierro mientras que la alcaldía de Ahuachapán, de acuerdo a lo expresado por los dolientes, solo les aportó $75. "No sé si ya habrán pagado la caja. La mamá y la hermana viven en extrema pobreza y en la comunidad no pudimos reunir los $250 que cobró la funeraria" dijo uno de los asistentes al sepelio de Blanca. Recordó que horas antes del crimen, a Blanca le habían regalado ropa para el bebé que llevaba en su vientre. "Estaba bien feliz porque el lunes por la mañana le había regalado ropita para el bebé", dijo. Sobre el crimen, la Policía dice saber poco, solamente que un grupo de sujetos llegaron la noche del lunes a la casa de la mujer y tocaron fuertemente las láminas que sirven como puertas. Dijeron que iban de parte de la PNC y que estaban haciendo un operativo en la zona. Al ingresar tomaron del pelo a Blanca y la empujaron al suelo para dispararle. "Fueron unos ingratos, no respetaron esperaba una criatura, la mataron con odio", dijo uno de los policías. La madre y hermana de Blanca viven en extrema pobreza, si desea ayudarles puede comunicarse con Francisco López, al 6044 3863.