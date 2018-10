Bloquean carreteras exigiendo aval VMT

Propietarios y motoristas de microbuses que transportan a estudiantes universitarios desde Zacatecoluca y otros municipios de La Paz hacia San Salvador, a distintos centros de estudios superiores, bloquearon ayer por la mañana durante unas dos horas el paso vehicular en el kilómetro 22 de la autopista a Comalapa y la calle antigua a Zacatecoluca.

La medida, que inició a las 5:45 de la mañana, según los transportistas fue en protesta por el acoso del que son objeto de parte de la Policía de Tránsito y del Viceministerio de Transporte (VMT) que, aseguran, les imponen esquelas y les quitan las placas a las unidades que no cuentan con el respectivo permiso para hacer viajes.

El cierre de las carreteras afectó a miles de ciudadanos que se dirigían a sus trabajos y ocasionó un congestionamiento vehicular de varios kilómetros. La medida fue levantada cuando los transportistas decidieron viajar en caravana hacia las oficinas del VMT en Santa Tecla, La Libertad, donde sostuvieron una reunión con las autoridades.

German Martínez, representante de los microbuseros, detalló que son al menos 96 unidades de diferentes municipios de La Paz las que se dedican al transporte de estudiantes, y que de estas solo una minoría cuenta con el permiso de la autoridad.

Añadió que durante la junta que sostuvieron con el VMT se acordó mantener una mesa de diálogo y reunirse una vez al mes para tratar los temas relacionados con la obtención de permisos de las unidades.

"El VMT nos sugirió que empecemos los trámites para legalizarnos todos, y en eso se va a trabajar. Nos pidieron que nos apeguemos al servicio que aparece en el permiso, que es de estudiantes, y que no llevemos a otra clase de pasajeros, y que manejemos respetando los límites de velocidad, en lo que estamos de acuerdo", manifestó Martínez.

Señaló que entre los requisitos que los propietarios de los microbuses deben cumplir para obtener el permiso están presentar un documento emitido por las universidades de los pasajeros que transportan, el pago de esquelas y experticias de sus vehículos.

El director general de Tránsito, Gaspar Portillo, indicó en declaraciones a otros medios informativos que iniciarán los procesos para otorgarles la autorización, siempre y cuando cumplan con los requisitos y procesos establecidos por el VMT.

Actualmente, estos microbuses se han convertido en el principal medio de transporte de estudiantes en La Paz y otras zonas del país, ya que lo consideran un medio más seguro para viajar a sus centros de estudio sin exponerse a ser asaltados.

"El microbús me pasa a traer a mi casa a las 4:40 de la mañana, aunque es muy temprano yo prefiero madrugar a viajar en bus. Voy seguro y me lleva hasta la universidad y ahí me van a traer también. Mis papás prefieren mil veces que viaje con ellos", expresó Ricardo Hernández, un estudiante.

pagan los universitarios por el viaje en microbús desde La Paz.