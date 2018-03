Bloquean vía para exigir a MOP cumpla acuerdo salarial

Lee también

Un centenar de empleados del Ministerio de Obras Públicas (MOP) aglutinados en tres sindicatos bloquearon ayer el paso vehicular en ambos carriles de la alameda Manuel Enrique Araujo.La protesta, de acuerdo con los sindicalistas, fue para exigir que la institución les cumpla con un aumento salarial y otras prestaciones contempladas en el contrato colectivo de trabajo firmado el agosto del año pasado.Con una pancarta con la leyenda “Haga honor a sus palabras hoy si es legal, correcto y posible”, en relación con el estribillo del ministro del ramo, Gerson Martínez, los trabajadores cerraron ayer por la mañana, en plena hora pico, el paso de los automovilistas.La acción afectó a cientos de usuarios del transporte público y conductores en general que debieron sortear las vías alternas a vuelta de rueda para avanzar hacia sus destinos.Blanca Amaya, del Sindicato de Profesionales del Ministerio de Obras Públicas, Trasporte, Vivienda y Desarrollo Urbano (SIPROMOP), dijo que la protesta respondía a la presión para que el Ministerio de Hacienda entregue una “opinión favorable” a los beneficios salarios acordados con el ministro Martínez.Ulises Escobar Perla, secretario general del SIMOP, señaló que el salario mínimo para algunos trabajadores de Obras Públicas es de $300 como motoristas, auxiliares de campo y “hasta para gente que trabaja en oficina”. “Aquí hay un montón de gente con salarios muy bajos, basados en desigualdades no en lo que se hace”, dijo.Escobar Perla acusó a las autoridades del MOP de no haber exigido el aval de Hacienda pese a que acordaron los beneficios desde julio del año pasado: “El Ministerio de Hacienda solo le da a la ley 90 días, y de julio a esta fecha ya han pasado más”.Pedro Edwin Chávez Cortez, secretario general del SIETMOP, aseguró que el contrato que exigen implica un incremento de $140 a cada trabajador, más $25 de canasta básica. “Estamos hablando que esta persona recibiría $165 por cada mes, por 12 meses. Eso suma $2,600 anuales que esta familia estaría percibiendo. Los contratos colectivos no excluyen a nadie, ahí vamos administrativos y operativos de campo. Aquí los únicos que no van son los gerentes porque son puestos de confianza”.Wálter Alemán, gerente general del MOP, aceptó que Obras Públicas sí acordó lo que piden los empleados, pero dijo que las negociaciones se extendieron hasta agosto, fecha que había sido enviado el presupuesto de la institución para este año, por lo que no fue posible incluir los fondos.“El contrato colectivo se mandó ya a finales de agosto y el proyecto del presupuesto por las instituciones se pasa a finales de julio. Hicimos los intentos para que se incorporara, pero ya era casi imposible. Ahora estamos buscando los recursos con Hacienda para poderlo incorporar en este ejercicio 2017”, dijo.