Bofetada para los ciudadanos en las mesas de votación: cuatro de cada cinco en las JRV del CIFCO fueron propuestos por partidos

En el CIFCO, el centro de votación más grande del país, los miembros de Juntas Receptoras de Votos (JRV) propuestos por partidos políticos superaron casi en cuatro veces el número de los elegidos mediante el sorteo del Tribunal Supremo Electoral.

Mediante la consulta a los miembros de las 36 JRV de CIFCO se pudo establecer que 145 personas fueron propuestas por los partidos, mientras que 39 fueron elegidas por el sorteo.

Afuera, más de una decena de personas no escogidas por partidos aguardaban respuestas, pues les dijeron que ya no participarían. Un hecho curioso si se toma en cuenta que mesas como la 586 se tuvieron que conformar solo con tres miembros, pues los otros 2, elegidos mediante sorteo, no recibieron su credencial a tiempo, según lo expresó Marlene Monterrosa, presidente de esa JRV.

“Los estuvimos esperando hasta las 7 de la mañana, pero no les dieron su acreditación", dijo Monterrosa.