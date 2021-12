Bomberos certifica a 2,000 vendedores de productos pirotécnicos

En el marco del Plan Navidad 2021, el Cuerpo de Bomberos ha capacitado y certificado a más de 2,000 personas que se dedican a la venta de pirotécnicos durante la época de fin de año, informó este lunes el subdirector de la entidad, Erick Vásquez.

En total, se han realizado 100 capacitaciones con vendedores de pólvora en todo el país, dijo el funcionario durante la entrevista matutina de la radio YSKL. “Trabajamos justamente en la parte de prevención y hemos tenido más de 100 capacitaciones. Hemos tenido más de 2,000 personas capacitadas y preparadas ya para poder manipular, para poder almacenar, para poder transportar los productos pirotécnicos”, dijo Vásquez.

Los permisos para el manejo pirotécnicos se obtienen en el Ministerio de Defensa, con el apoyo de Bomberos. Las capacitaciones, dijo Vásquez, se siguen impartiendo.

El funcionario también explicó quel a institució se encarga de revisar las ventas de pólvora que se instalan durante la época navideña y de fin de año en diferentes puntos del país. Estas deben someterse a la inspección de Bomberos antes de instalar los puestos.

“El comerciante tiene que acercarse justamente a la alcaldía y la alcaldía tiene que hacer el trámite con el Cuerpo de Bomberos para que este llegue y evalúe el lugar donde se van a instalar”, explicó Vásquez.

Detalló que se verifica “que no sea lugar donde permanezcan muchas personas, que no genere muchas fuentes de ignición, que no vaya a ser un lugar donde se vaya provocar mayores daños”.

Luego de la verificación de Bomberos, se determina si el lugar es seguro para las ventas colectivas de pólvora y se permite la instalación de los puestos.

Vásquez dijo que, hasta ahora, varias alcaldías no habían tramitado la inspección con los Bomberos, pero no reveló cuáles son las comunas que tienen pendiente ese trámite. En ese sentido, alentó a las autoridades municipales a realizar el procedimiento para dar más seguridad a la población durante la temporada.

"Hay muchas alcaldías que todavía no se han acercado al Cuerpo de Bomberos a solicitar las inspecciones. Es necesario que las alcaldías tomen esa responsabilidad de acercarse a Bomberos y que nosotros hagamos las inspecciones, y las hagamos con tiempo, con la idea de trabajar de forma integrada y de prevenir”, dijo Vásquez.

Aumentan incendios en vehículos

El subdirector del Cuerpo de Bomberos también aseguró que los incendios en vehículos atendidos durante este año han aumentado 60 % respecto a 2020.

“Tenemos 273 (incendios en vehículos) que atendimos en 2020, pero en este 2021 ya llevamos 439 incendios”, dijo Vásquez. Explicó que las causas suelen ser descuidos o “exceso de confianza”, pero también hay otros provocados.

El subdirector calificó de "extremo" el incremento y aseguró que están atendiendo “unos dos vehículos diarios”.

“Esto vale la pena manifestarlo a la población para que consideremos este tipo de incendios que se nos han incrementado, que revisen sus vehículos, que los lleven a los talleres, que su sistema eléctrico esté en condiciones óptimas”, manifestó.

En cuanto a incendios en maleza, reportó que se han disminuido en 44 %. Durante 2020, el Cuerpo de Bomberos atendió 1,257 incendios de este tipo, mientras que durante 2021 llevan 704. No obstante, Vásquez señaló que con la época seca y el uso de pirotécnicos, estos podrían aumentar.