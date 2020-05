Bonilla buscará nuevo periodo como diputado

El diputado independiente Leonardo Bonilla recibió ayer, de parte del Tribunal Supremo Electoral, los libros en los que podrá recolectar las firmas que respalden su candidatura para las elecciones legislativas que se desarrollarán el próximo 28 de febrero.

Junto a Bonilla otros ocho ciudadanos presentaron también su intención de candidaturas, siendo seis personas por el departamento de San Salvador, y uno por Santa Ana, uno por La Libertad y otra por San Miguel.

"Vamos a buscar la reelección pese a las reglas distorcionadas de la Asamblea Legislativa para las que aparte de que ya era casi imposible ser candidato no partidario establecieron más requisitos más complejos", mencionó ayer Bonilla, quien deberá recolectar 15 mil firmas, según lo establece el inciso c del artículo 8 de las disposiciones para la postulación de candidaturas no partidarias en las elecciones legislativas.

Bonilla también dijo que todos los candidatos partidarios y no partidarios deben ser objeto del escrutinio del electorado de cara a los comicios de 2021.

Según el calendario electoral dado a conocer por el TSE el periodo para recibir solicitudes de candidaturas no partidarias terminará el próximo 29 de septiembre de 2020.