Brecha presupuestaria para 2022 supera los $498 millones dicho por Hacienda

Son más de $498 millones los que el Gobierno de El Salvador (GOES) necesita para asegurar el financiamiento del presupuesto general para el año 2022.

$7,967 millones es lo que el Ministerio de Hacienda solicita en el proyecto de presupuesto, documento que ya está en la Asamblea Legislativa para su estudio y aprobación. Según estimaciones oficiales, al presupuesto solo le hacen falta $498 millones para completar su financiamiento externo.

Sin embargo, la cifra que el Gobierno plantea como brecha presupuestaria es discutible ya que hay más de $300 millones incluidos dentro del presupuesto que también provienen de préstamos.

"Lo que está anunciando el ministro es la brecha no financiada, es decir, todo eso que ni siquiera hemos negociado en préstamos, sin embargo, no es todo el financiamiento del presupuesto… Ya hay préstamos incorporados, todo eso es financiamiento y es brecha porque no puede ser cubierto con ingresos propios", opina la economista Tatiana Marroquín.

Según las proyecciones de Hacienda, los ingresos tributarios que el país va a tener el próximo año serán de $6,205 millones, y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) oscilará en 2.4 %. A partir de esos datos, el total de ingresos es insuficiente para financiar la totalidad del presupuesto.

En razón de lo anterior, los préstamos que están incorporados en el proyecto de presupuesto son para programas de infraestructura, planes de seguridad y programas educativos son los que tienen previsto financiar con préstamos. Al cierre de esta nota, el Gobierno todavía no ha publicado ningún documento del proyecto de presupuesto, pero el ministro de hacienda, Alejandro Zelaya, dio, al momento de entregarlo a la Asamblea, detalles de algunos de los empréstitos que están incluidos.

Dinero para financiar la fase II y fase III del Plan Control Territorial (PCT), la apuesta en seguridad del Gobierno, están incorporados en el proyecto de presupuesto, para el primero son $91 millones y para el segundo $109 millones. Cabe recordar que para presionar por la aprobación del segundo contrato de préstamo el presidente de la república, Nayib Bukele, se tomó la Asamblea el 9 de febrero del 2020.

Además, en el proyecto de presupuesto están incorporados alrededor de $60 millones para financiar la ejecución de medidas de manejo del COVID-19, este dinero lo han obtenido de préstamos con el Banco Mundial (BM). Este dinero corresponde al Ramo de Salud.

En el Ramo de Educación, Ciencia y Tecnología están agregados $70 millones para el financiamiento del programa "Mi primera escuela", este es un dinero prestado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Aparte incorporan $91 millones para la ejecución de programas de desarrollo infantil temprano.

Para ejecución de obras de infraestructura vial, Hacienda incluye $22 millones para obras del viaducto en la Carretera Los Chorros, para este proyecto la Asamblea aprobó un préstamo de $245 millones.

"Es difícil pensar que esa será la brecha cuando el ministro ha dicho que habrá incrementos considerables en Educación, Salud y Seguridad… La brecha puede ser significativamente mayor a lo que él ha mencionado, por los incrementos a otras carteras", considera la economista Merlín Barrera, al ser consultada sobre el tema.

Barrera también hace la consideración de que algo que puede incrementar el presupuesto es la nueva modalidad del subsidio al gas licuado. La economista acota que reducir un subsidio implica "un costo político".

Respecto a lo aprobado para el funcionamiento estatal durante el 2021, lo solicitado para el 2022 aumenta en un 7.3 %, en términos de dinero, representa un aumento de al menos $543 millones.

El 24 de diciembre del 2020, los diputados aprobaron el presupuesto para el 2021, esto ocurrió luego de discusiones con el Gobierno y con todos los titulares de las instituciones estatales. Al final, los diputados aprobaron la reasignación de préstamos que ya estaban autorizados para completar el financiamiento del plan de gastos.

El presupuesto ya está en la Asamblea Legislativa, Zelaya lo entregó al presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, y en presencia de diputados de Nuevas Ideas que son parte de la comisión de hacienda y especial del presupuesto.

William Soriano, diputado oficialista, reconoce la existencia de la brecha presupuestaria, pero dijo que esta "va a ser en menor cantidad (a) como solía ser antes, entiendo que la brecha anda por los $400 millones". Lo que la Asamblea prometió es celeridad para aprobar el presupuesto, Zelaya celebró que ahora entregan el proyecto de presupuesto en un ambiente que no les es hostil.

El presidente de la comisión de hacienda y jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, adelantó la semana pasada que incluso van a trabajar en fines de semana para emitir cuanto antes el dictamen favorable.

El contenido detallado no ha sido dado a conocer hasta el momento por el Gobierno, en ese sentido, Marroquín hace énfasis en la necesidad de que el estudio del proyecto de presupuesto debe ser transparente.

"Es una obligación legal, el presupuesto debe entrar al Pleno y debe ser conocido por la comisión de hacienda, históricamente siempre se discute ramo por ramo", acota la economista.

Debido a que el presupuesto requiere financiamiento externo a los ingresos tributarios, es necesario que sea aprobado por al menos 56 diputados. El ministro de hacienda dijo que para conseguir fondos con organismos internacionales tienen buen panorama y que otro aspecto a favor es la proyección de crecimiento económico de El Salvador.