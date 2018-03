Búho atacado con piedras perdió parte de su pico y no podrá comer solo nunca más

Un búho adulto perdió parte superior de su pico por lesiones ocasionadas por las piedras que le lanzó un humano.#DefiendoLaVidaSilvestre pic.twitter.com/JVirA9ERA0 — MARN El Salvador (@MARN_Oficial_SV) 16 de febrero de 2017

Un búho adulto perdió la parte superior de su pico y resultó con varias dolencias y lesiones de gravedad, las cuales le impedirán regresar a su hábitat natural, según informó este día el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). El búho fue encontrado en agosto del año pasado con serias lesiones, luego de que varias personas lo atacaran a pedradas en Berlín, departamento de Usulután.Desde ese momento, el búho fue intervenido quirúrgicamente debido a que, preliminarmente, el diagnóstico apuntaba a una posible eutanasia humanitaria, pero los veterinarios del centro de resguardo de Berlín no se rindieron y lucharon para salvar la vida del animal. Las heridas del búho estaban enfatizadas en su pico y su ojo derecho.En estas condiciones fue encontrado el búho en agosto de 2016 en Usulután.Elba Martínez, técnica de Vida Silvestre del MARN, explicó que el búho “llegó con el pico en un hilo, se le tuvo que remover la parte superior y ahora tiene que ser alimentado asistidamente. Puede apresar, pero no puede desgarrar la presa, por lo que no puede alimentarse por sí mismo”. De igual forma, detalló que ésta amputación dejará al ave confinada al cautiverio, ya que si se libera no tendría mayores oportunidades de sobrevivir.El MARN explicó los detalles de la belleza de este tipo de aves. “Estas especies de aves permanecen siempre en las partes altas de los árboles y se camuflan entre las hojas y la corteza, gracias a su plumaje. Presentan una coloración gris oscuro, combinado con marrón oscuro. Tienen áreas de blanco dispersas por todo el cuerpo y a lo largo de la parte frontal”. Además, detalló que “este búho cornudo en realidad no tiene cuernos, sino que sus orejas son lo suficientemente grandes como para dar esa impresión”.El pico del búho tuvo que ser amputado y su ojo logró curarse, pero no le será útil.Según la institución, en El Salvador se conoce la presencia de 53 especies, 13 de ellas son nocturnas (búhos, tecolotes, lechuzas), mientras que 40 son diurnas (halcones, gavilanes, milanos). Habitan todos los ecosistemas del país. 17 especies son migratorias o transeúntes, mientras que las restantes 36 son residentes. El búho cornudo es una de ellas.Ante casos como éste, el MARN hizo un llamado a la población salvadoreña para que “respete a los animales de la vida silvestre. La Ley de Conservación de la Vida Silvestre protege a todas las especies silvestres, sean exóticas o nativas. Además prohíbe matar, destruir, comercializar, importar, exportar y poseer especies de la vida silvestre en peligro o amenazadas de extinción, extraídas de su hábitat original, sin el permiso correspondiente. Estos actos son considerados como infracciones graves y son sancionadas con multas”.Hasta el momento, se ha confirmado que, en El Salvador, no existe la tecnología suficiente para una reconstrucción o fabricación de prótesis animal. Sin embargo, en Centroamérica, hay antecedentes que pueden darle una esperanza a este pequeño búho. El caso en cuestión es el de "Grecia", un tucán que perdió parte de su pico y que fue rescatado en Costa Rica, donde se organizó una campaña para reconstruirle su parte destruida.La iniciativa de la reconstrucción protéica fue iniciativa de cuatro empresas pioneras en impresiones 3D en Costa Rica: Elementos 3d, Ewalcorps, Publicidad Web y Grupo Sommerus. Éstas trabajaron en conjunto para realizarle una prótesis a Grecia, logrando incorporarle la porción de su pico que fue destruida y adentrándola en un período de mantenimiento para que el animal se adapte a su incorporación.Actualmente, Grecia convive con toda normalidad en Costa Rica con su prótesis de pico, elaborada con keratina y materiales livianos pero con resistencia ideal para las funciones biológicas del pico para los tucanes y toda especie de ave. Sin embargo, el MARN, junto a varias instituciones ambientales, buscan formas para poder ayudar al búho herido y poderlo devolver a su hábitat natural.Fotos: MARN.