Búho vivirá en cautiverio a perpetuidad tras ser atacado y perder parte del pico

Lee también

Un búho atacado con piedras el año pasado tendrá que vivir el resto de su vida en cautiverio, pues sufrió daños irreparables que le impiden alimentarse adecuadamente. El espécimen perdió parte del pico y debe ser auxiliado para poder comer y beber.“Llegó con el pico en un hilo, se le tuvo que remover la parte superior y ahora tiene que ser alimentado asistidamente. Puede apresar, pero no puede desgarrar la presa, por lo que no puede alimentarse por sí mismo”, dijo Elba Martínez, técnica de Vida Silvestre del Ministerio de Medio Ambiente (MARN).El diagnóstico de 2016 apuntaba a la eutanasia por los daños sufridos, pues igual tenía serias lesiones en un ojo. El búho ahora está en el Centro Cuarentenario La Cañada del (MARN).La amputación, producto del maltrato humano, deja al búho eternamente en cautiverio, pues no sobreviviría si es puesto en libertad. Los técnicos del MARN enfatizan que las agresiones no tienen sentido ni explicación por la violencia con la que someten a los animales.El MARN también ha rescatado otras especies que han sufrido maltrato. En el río Goascorán, al oriente del país y en la frontera con Honduras, rescató un cocodrilo que pudo haber estado en cautiverio por algunas señales de ataduras en el cuello. Tras ser atendido médicamente fue puesto en libertad nuevamente.La Policía Nacional Civil también recuperó 79 polluelos de pericos (catalnicas y chocoyos) en otros lugares del país. Un total de 62 de ellos fueron decomisados en el cantón El Espino Arriba del caserío Las Flores, en Zacatecoluca, La Paz. Luego fueron trasladados a las instalaciones del MARN. En enero fue liberado un zorro.