Bukele dice que no negociaría con GANA gabinete de gobierno

El candidato presidencial de GANA, Nayib Bukele, adelantó ayer que en un eventual triunfo electoral no tiene pensado negociar el gabinete de Gobierno con ese partido.

Durante un conversatorio organizado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) el aspirante manifestó que a pesar de competir por GANA representa a Nuevas Ideas, partido que no cumplió los requisitos legales para participar en la contienda electoral, según el TSE.

"Los ministros los decide únicamente el presidente. Y no solo por Constitución, sino porque así lo vamos a hacer. No solo porque lo prometemos, ya lo demostramos", dijo Bukele, poniendo de ejemplo que el FMLN no lo pudo manejar a él cuando gobernó Nuevo Cuscatlán y San Salvador.

"¿El FMLN pudo manejarnos en la Alcaldía de Nuevo Cuscatlán o en San Salvador? no nos pudieron manejar... y si el FMLN, que es un partido grande, fuerte, no nos pudo manejar en la Alcaldía de Nuevo Cuscatlán o de San Salvador, mucho menos GANA nos va poder manejar en la presidencia de la República", recalcó.

Bukele dejó claro que se inscribió en el partido de derecha porque no le quedaba opción. "(GANA era) el último partido que nos podíamos inscribir, el único que quedaba", dijo.

Durante el conversatorio en el que también participó Félix Ulloa, candidato a la vicepresidencia, Bukele habló sobre temas de fortalecimiento institucional, economía, educación y seguridad.

Académicos de la UCA formularon las preguntas a los candidatos, las cuales fueron contestadas en su mayoría por Bukele. Durante el evento, algunos asistentes se mostraban incómodos ante ciertas preguntas al aspirante presidencial.

Sobre el fortalecimiento institucional, el catedrático Álvaro Artigas cuestionó a la fórmula sobre a cuál partido representaban, Bukele dijo que a Nuevas Ideas, a esto Artiga replicó que estaban corriendo con GANA y Bukele hizo un recuento de los "bloqueos" que tuvo para correr con el partido que dijo que representaba.