Bukele: "No podemos comprometernos con fecha para pagar el FODES"

En una entrevista en el "Noticiero El Salvador" de canal 10, el presidente Nayib Bukele aseguró que no se tiene certeza para cuando se podría pagar el Fondo de Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES), el cual tiene cuatro meses de retraso.

El mandatario aseguró que uno de los motivos por los cuales no se ha hecho efectivo el depósito de los fondos FODES a las alcaldías es que el Estado no cuenta con el dinero, debido a que los recursos se han enfocado para combatir la pandemia por coronavirus.

“Hay que poner las cosas en contexto, el FODES no es la primera vez que se atrasa, se ha atrasado muchas veces y creo que la prensa tiene en sus archivos las multiples veces que se atrasó el FODES con la gran diferencia de que antes no estábamos en pandemia. En los gobiernos anteriores, el retraso del FODES era un hecho común y sin embargo no había una pandemia”, dijo Bukele en medio gubernamental.

“En nuestro gobierno, nosotros no atrasamos el FODES porque no sentimos que retener un dinero que debe de pasar a las municipalidades sea correcto, lo que sucede en nuestro caso es que estamos atravesando una pandemia, y muchos de nuestros opositores cuando dan sus discursos tratan de obviar que estamos en una pandemia y con la pandemia, es una epidemia global, ataca a todos los países”, agregó.

Además, el titular del Órgano Ejecutivo aseguró que el atraso de los fondos FODES para las alcaldías se había anunciado el pasado mes de abril, donde se adelantó que El Salvador pasaría por cuatro crisis debido a la pandemia, entre ellas, la caída de la caja fiscal y el atraso de fondos para las alcaldías.

Bukele negó que el atraso de los fondos FODES es una jugada política: "Esto fuera ilegal si fuera una vendetta política. No es lo mismo que vengas por vendetta política y que digas que no vas a pagar. Es evidente que la caja fiscal del gobierno ha caído".

Además aseguró que no hay certeza sobre cuándo se podrían depositar el dinero del FODES a las alcaldías.

"No podemos comprometernos con fecha para pagar el FODES, son los de la Asamblea los que tienen esos fondos, no nosotros. Esta falta de caja se perdió en abril, ahí están los decretos", añadió.

Las declaraciones del presidente Nayib Bukele surgieron el mismo día en que varios puntos del país amanecieron bloqueados por trabajadores municipales, quienes exigieron el pago atrasado de los fondos FODES.

Entre otras cosas, Nayib Bukele mencionó que a más tardar, el próximo miércoles 7 de octubre, se les estaría pagando el salario a los empleados de la Asamblea Legislativa, quienes también experimentaron atrasos.

"Vamos a pagarles a todos, también a los diputados, es una obligación del gobierno... Vamos tratar de pagar mañana si es posible a los empleados, asesores y diputados, no queremos que los tres mil trabajadores que no tienen la culpa de lo que 84 diputados le están haciendo al país sufran", reveló Bukele en el medio gubernamental.

Bukele también declaró que el CESC (Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia) desaparecerá para los usuarios y solo quedará para los empresarios.