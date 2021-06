Bukele: “Si hay una señora que vende fruta en el mercado, está obligada a recibir el pago en bitcóin”

Antes que explicar la ley bitcóin a los salvadoreños que sufrirán sus efectos, Nayib Bukele prefirió unirse a un “espacio” de Twitter, el martes por la noche, para conversar de la normativa, en idioma inglés, con un grupo de extranjeros, ante quienes recalcó y confirmó que el uso de la criptomoneda será obligatorio.

“Si hay una señora que vende fruta en el mercado, está obligada a recibir el pago en bitcóin, pero si no quiere correr el riesgo, desde el gobierno habrá un fondo de fideicomiso que le comprará el bitcóin para darle el monto por el que vendió la fruta”, explicó Bukele a los extranjeros que se unieron a la conversación.

Una y otra vez, Bukele hizo constancia que el comercio estará obligado a recibir pagos en bitcoines cuando haya clientes que decidan realizar de esta manera sus pagos. “Si vas a un McDonalds, no podrán decir ‘no aceptamos bitcoin’. Tienen que aceptarlo por ley. El bitcóin no va a aplicar en contabilidad pero podrás pagar impuestos con bitcóin”, sentenció.

“Todo hotel, barbería, banco o si querés comprar un carro podes pagar en dólares y en bitcóin. Será tratada como una moneda nacional y todo mundo tiene que aceptarlo”, agregó Bukele.

Luego, Nayib también se refirió al fondo de fideicomiso que está mencionado en el artículo 14 de la normativa aprobada por la Asamblea oficialista. Explicó que este consistirá en un fondo de $150 millones, aunque la normativa aprobada no decía nada sobre la cantidad a usar ni el origen de dichos fondos: si será un préstamo o de las mismas arcas del Estado.

Asimismo, Bukele aclaró que este no es un proceso de desdolarización, sino una estrategia para intentar traer más inversión al país. “Desdolarizar no resolvería nada. Lo que tratamos de hacer es atraer inversores a nuestro país”, apuntó.

“Cuando nos dolarizaron, el argumento era que nuestra moneda era demasiado volátil y que la moneda estadounidense atraería inversores. Ahora, con esto, estamos haciendo eso en esteroides. Porque ahora tenemos redes sociales que no teníamos en 2001. (...) Ahora todos están escuchando esto”, agregó, para intentar explicar porqué la aprobación que la Asamblea oficialista hizo de la ley bitcóin debe verse como algo diferente a la dolarización de la economía sufrida por el país en 2001.

Por otra parte, Bukele también se refirió a los temores de que el bitcóin facilite el cometimiento de ilícitos en la economía del país. La respuesta de Nayib fue decir que ya hay delitos que se cometen con dólares, por lo que el problema no es la moneda sino los ladrones. “Armas son compradas con dólares en este momento. Lavado de dinero se hace con dólares. Tráfico de drogas. El problema no son los dólares, son los criminales. Decir que bitcóin facilita transacciones para hacer cosas… ¿y qué sobre el cash, joyería, diamantes u otras formas de pago? No estamos invitando criminales. Que sea libre no es sinónimo de malas cosas, no sé quién sacó esa definición”, cuestionó Bukele.

Este también indicó que la aprobación de curso legal para el bitcóin en El Salvador puede tener beneficios para Estados Unidos, aunque no explicó de qué manera. “Esto va a resolver muchos problemas para los Estados Unidos también, porque tienen un problema en la frontera, tienen muchos migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras”, señaló.

Además, Bukele confirmó que tiene una reunión con el Fondo Monetario Internacional (FMI) este jueves para hablar sobre el tema y admitió que “tendrán que explicar mucho y hacer campaña”, y espera tener el apoyo de gente vinculada a bitcóin para promover el tema. “Hay gente influyente aquí (en relación al “espacio” de Twitter donde se conectó). Habrá mucho apoyo aquí. La gente es libre de oponerse, pero habrá mucho apoyo político, de influencers”, comentó.

Finalmente, el mandatario admitió no tener claro el futuro que tendrá el tema en el país. “Hay muchas cosas que sé y muchas que no. Una de las cosas que no sé es el límite de lo que esto se convertirá. Sé que será algo bueno, será grande, será muy importante para mucha gente pero no conozco los límites a lo que está pasando, estamos aprendiendo al minuto, viendo las cosas pasar”, mencionó Bukele a los presentes en el “espacio” de Twitter.