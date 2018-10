Bukele acumula tres demandas en el TSE, según magistrado

El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Fernando Argüello Téllez aseguró que el ente electoral ha recibido tres recursos contra el proceso de elección interna del candidato presidencial del partido GANA, Nayib Bukele. "Hay tres recursos, pero hay que analizar en qué sentido. No es contra la candidatura, sino en la forma en que se realizaron las (elecciones) internas", indicó el magistrado del TSE.

Argüello Téllez explicó que dos recursos son en contra del proceso de elección interna. Aseguró que el tercero no ha sido conocido por el colegiado y no sabe en qué consiste. "Dos recursos plantean que no se realizaron de forma adecuada las elecciones internas. Lo que nos corresponderá es darle análisis, ver cuáles son las facultades del Tribunal Supremo Electoral y contestar conforme a ley", sostuvo.

Cabe recordar que Bukele y el candidato a vicepresidente Félix Ulloa se inscribieron en GANA minutos antes de que se venciera el plazo y tras conocer que el TSE cancelaría al partido Cambio Democrático (CD).

Este martes, la ciudadana Karla Ivonne López Elías llegó al TSE para denunciar al aspirante por incumplir la Constitución y el Código Electoral respecto a la moralidad e instrucción notorias como requisitos para ser candidato.

Señaló que el exalcalde de San Salvador ha sido condenado por el Tribunal de Ética Gubernamental por contratar familiares en la comuna capitalina, y lleva otros procesos judiciales por calumnias y por expresiones de violencia contra la mujer.

recibirán deuda política

Contrario al discurso que plantea Bukele, el presidente del partido GANA, Andrés Rovira, dijo que el exalcalde se inscribirá con la bandera de GANA y la deuda política se la acreditarán a ellos. "Ya serán acuerdos internos en todo caso, pero la inscripción se va a hacer con GANA y la deuda política se la van a acreditar a GANA", sostuvo.

En tanto, el secretario general de Nuevas Ideas, partido que fundó Bukele, Federico Anliker, evadió el tema y se molestó cuando un periodista le preguntó quién administrará la deuda política y las donaciones, ya que tienen una alianza con GANA, Nuevas Ideas y el CD, este último partido fue cancelado por el TSE, pero se niega a desaparecer.

"Esos son temas personales ahorita, lo importante es que estamos haciendo una alianza y eso es lo que ustedes deberían de estarse enfocando y le debería de preguntar a los demás contendientes por qué están haciendo campaña política adelantada", respondió Anliker.

El candidato presidencial de GANA ha criticado el monto de deuda que reciben los partidos políticos en cada elección, incluso ha dicho que esos millones los deberían entregar a hospitales.

La Constitución reconoce la deuda política como un mecanismo de financiamiento para los partidos políticos contendientes encaminado a promover su libertad e independencia.

En los últimos años, organizaciones civiles han demandado transparencia en el uso de estos fondos que da el Ministerio de Hacienda y que provienen del pago de impuestos.