Bukele amenaza con cierre definitivo de empresas que abran el 8 de junio sin autorización

“Sabemos que hay empresarios irresponsables, liderados por este partido político (ANEP), que piensan abrir sin autorización del Ministerio de Salud, ni del Ministerio de Trabajo. Las empresas que se sumen a esta gravísima violación sanitaria, serán cerradas PERMANENTEMENTE”.

Con esta advertencia, el presidente de la República, Nayib Bukele, recordó este sábado (06.06.20) que no se ha autorizado la reapertura económica a ninguna empresa, más allá de las que ya estaban autorizadas a trabajar durante la emergencia. Asimismo, se incluyen las relacionadas al sector construcción, que desde esta semana pueden laborar para atender las necesidades provocadas por las lluvias de esta semana.

A través de su cuenta de Twitter, Bukele acusó a la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) de orquestar una campaña que insta a los empresarios a retomar las labores a partir del 8 de junio. Esa fecha estaría en consonancia con la Ley Especial Transitoria de Atención Integral de la Vida y la Salud, Declaratoria de Estado de Emergencia en relación a la Pandemia por covid-19 y Reapertura de la Economía, la cual fue aprobada por 56 votos por la Asamblea Legislativa el pasado 30 de mayo.

El presidente calificó de mentirosa la campaña, en la que también se argumenta que el país se rige bajo la “ley del miedo” y que no existe ningún instrumento legal que impida a los empresarios retomar las labores. Asimismo, insta a volver al trabajo tomando todas las precauciones sanitarias.

Al respecto, el presidente ha dicho que reabrir la economía incurriría en violaciones sanitarias consideradas “faltas graves” que obligarían al gobierno a cerrar los negocios que las cometan.

“Violar la cuarentena impuesta por el Ministerio de Salud es causal de cierre permanente. Para reabrir, tendría que solicitar todos sus permisos, desde 0, al finalizar la pandemia”, advirtió.

Asimismo, recordó que ya han instalado una Mesa de Reapertura Económica que será la única interlocutora válida para establecer los plazos y protocolos de reactivación económica.

“Esta mesa tomará las decisiones de una manera técnica, científica, ordenada y priorizando la salud y la vida”, agregó.

Después de cinco reuniones en las que diputados y representantes del Ejecutivo buscaban un consenso para formular de manera conjunta una ley que regulase la cuarentena y la reactivación del país, la Asamblea aprobó una normativa que declaraba emergencia por covid-19 en todo el país por el plazo de 15 días contados a partir de la vigencia del decreto.

Asimismo, el artículo 26 de la ley indica que el sector privado iniciaría labores el lunes 8 de junio y el sector público lo haría gradualmente el sábado 13 de junio, hasta finalizar el viernes 3 de julio.

El presidente aseguró que la ley sería vetada, sin embargo, hasta el momento la normativa aún no entra en vigencia ya que el presidente no la ha sancionado y tampoco vetado. En su defecto, el pasado miércoles 3 de junio, el Ministerio de Salud hizo público el Decreto No 29, en el que se prorroga la cuarentena hasta el 15 de junio y mantiene las restricciones a la circulación del transporte público y de los ciudadanos, que únicamente pueden salir a abastecerse de alimentos y medicinas en fechas programadas según el Documento Único de Identidad.