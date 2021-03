Bukele amenaza con vetar ley de agua que excluye a sector privado

La participación de la empresa privada en el organismo que tomará decisiones para administrar el agua en El Salvador, el factor que mantuvo estancada la aprobación de la ley de agua en el país durante más de una década, fue superado el pasado miércoles por la comisión de medio ambiente de la Asamblea Legislativa. En un giro inesperado, ARENA cedió en su postura y aceptó que el ente esté formado únicamente por representantes del sector público. El problema ahora es que el presidente, Nayib Bukele, se ha pronunciado en contra.

Cinco. Esa es la cantidad de miembros que la comisión aprobó que tendrá la junta directiva de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). De estos, cuatro serán directores y serán nombrados por los ministros de Economía, Agricultura, Medio Ambiente y Salud. El quinto elemento será el presidente de la institución y deberá ser nombrado por el presidente de la República. Este artículo, clave, es uno de los 50 artículos ya aprobados de los casi 160 que conforman la ley.

Bukele, que durante la campaña presidencial cuestionó las intenciones de meter privados en el ente rector del agua, ahora cuestiona la ley, pero sin ahondar en explicaciones. A las 11:39 p. m. tuiteó: "¿Ley del agua aprobada por los diputados salientes? No señores. ¡Veto! Y si lo superan, ya no tienen tiempo para que se convierta en ley y será derogada por la nueva Asamblea antes de que entre en vigencia". El tuit fue retomado por varios de los diputados electos de Nuevas Ideas, aunque ninguno corrigió al presidente para explicarle que no se había aprobado ninguna ley.

La posición de Bukele —de vetar una ley que ni siquiera ha sido aprobada, y que diputados de la comisión admitieron ayer pudiera no ser aprobada por falta de tiempo— entra en sintonía con su discurso poselectoral: amenazas de veto para iniciativas aprobadas por la Asamblea saliente.

En el caso de la ley del agua, además, en octubre del año pasado, Bukele nombró a Frederick Benítez, expresidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), como comisionado presidencial para el agua. Una de las tareas que le asignó fue la redacción de una propuesta hasta ahora desconocida.

En diciembre, Benítez aseguró que el proyecto de ley emanado del gobierno sería presentado hasta que asumiera la nueva Asamblea. A la fecha no se conoce ninguna propuesta de parte del Ejecutivo, más que asegurar que mantienen el compromiso de no privatizar el recurso.

¿Veto?

Diputados de la comisión de medio ambiente cuestionaron el mensaje del presidente, y más que entrar en conflicto, valoraron que los 50 artículos que llevan trabajados provienen de la discusión de cinco propuestas de sociedad civil; mientras que la gubernamental no ha anunciado si ha discutido con algún sector.

"Se dejan cinco miembros que sean del gobierno para que conformen la junta directiva de ANA. Si el señor presidente no quiere los cinco del gobierno, que ponga de otro lado. Pero es mentira que se haya aprobado la ley; y ya les digo, no sale a tiempo", expresó Raúl Belthrán Bonilla (PCN), miembro de la comisión.

"No se ha aprobado ninguna ley. El presidente tiene todas las facultades para vetar, sancionar u observar una ley, pero cuando esta ya ha sido aprobada. La ley general de aguas está en estudio y lo que hemos aprobado es la conformación de la junta directiva", indicó, por su parte, Dina Argueta (FMLN).