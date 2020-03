Bukele anuncia cierre del CENADE mientras cientos hacen fila por los $300 para alimentarse durante emergencia por coronavirus

Cientos de salvadoreños salieron desde temprano este lunes hacia las oficinas del Centro de Atención por Demanda (CENADE) del Ministerio de Economía, para solicitar se les incluya en los beneficiados del subsidio de $300 otorgado por el Estado para la manutección de familias sin ingresos por la imposibilidad de trabajar durante la cuarentena domiciliar de 30 días decretada por el Gobierno desde el sábado 21 de marzo.

El domingo por la noche, el presidente Nayib Bukele pidió disculpas por los inconvenientes en la página web donde podía consultarse la entrega del subsidio y dijo que quienes no se encontraron podían solicitar el fondo en línea o en una sede del CENADE.

Sin embargo, al ver las multitudes abarrotando las instalaciones, Bukele hizo un sorpresivo anuncio cerca de las 8:30 de la mañana: "Los CENADE están demasiado llenos, las aglomeraciones son un riesgo de contagio usted, su vida y la de su familia. Llegar temprano, tarde, hoy, mañana o pasado mañana no hace ninguna diferencia, ya que la lista se actualizará hasta el sábado. Así que por la salud de la población, he decidido CERRARLOS. EL RECLAMO PUEDE HACERLO EN LÍNEA, DESDE CUALQUIER CELULAR CON INTERNET, INCLUSO SI ES PRESTADO. Si no puede hacerlo en línea, a partir del mediodía, habilitaremos un número telefónico, gratis e ilimitado, en donde podrá hacer su reclamo sin arriesgarse saliendo de su casa. REPITO: POR SU BIEN, A PARTIR DE ESTE MOMENTO, TODOS LOS CENADE ESTÁN CERRADOS".

Hilma Celina Hernández Ayala, de 48 años de edad, es una de las pocas que pudo pasar antes del cierre de las sedes. Foto de LA PRENSA/Jonatan Funes

Hilma Celina Hernández Ayala, de 48 años de edad, es una de las pocas que pudo pasar antes del anuncio. Ella llegó a las 3:30 de la mañana a la sede ubicada en la colonia Flor Blanca de San Salvador, en la 37 avenida norte y alameda Franklin Delano Roosevelt. Fue de las primeras en ingresar. Según su número de DUI no aparece como beneficiaria de los $300 dólares pero le dijeron que estuviera pendiente de una llamada esta semana.

Esta sede del CENADE es una de las tres en la capital y es de las más abarrotadas este lunes. Con megáfono en mano, uno de los trabajadores del CENADE en la colonia Flor Blanca pedía a las personas que llevaran listo un número de contacto y su DUI para poder ser atendidos.

Varias personas de la tercera edad hicieron fila por varias horas. Foto de LA PRENSA/Jonatan Funes

En el municipio de Soyapango, una multitud luchó por intentar entrar a la vez al centro comercial Unicentro donde se encuentra otra oficina donde pueden solicitar el dinero. Un video difundido por un medio de comunicación local muestra a un policía rociando gas pimienta, mientras la gente advertía que había una anciana entre el tumulto.

Hay otras 13 oficinas en los demás departamentos de El Salvador que amanecieron con largas filas que deberán retornar a sus viviendas.

