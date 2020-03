Bukele anuncia vetará "interpretación" de la Asamblea al decreto 593 que compromete al ISSS a pagar todas las cuarentenas por coronavirus

El presidente Nayib Bukele dijo el jueves por la noche que vetará la "interpretación" de la Asamblea Legislativa al decreto legislativo 593 aprobado el 14 de marzo con el cual se emitió el Estado de Emergencia Nacional por COVID-19.

Bukele asegura que la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) hizo un cabildeo para que el pago de salario de las personas en cuarentenas ordenadas por la epidemia de coronavirus sea responsabilidad del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

Tomando en cuenta que el Gobierno decretó una cuarentena domicilliar obligatoria de 30 días desde el 21 de marzo hasta el 19 de abril, eso se convertiría en "una carga financiera de $320 millones", dijo Bukele, quien argumentó que para cuando se emitió tal decreto "la cuarentena era individual" y no para todo el país.

Mientras, la ANEP argumenta que según el artículo cinco del referido decreto, "el ISSS debe pagar el subsidio de todos los trabajadores en cuarentena; pero al declararse cuarentena nacional ahora pretenden no asumir su obligación". "Que el Estado haga su parte", se pronunció.

Bukele citó el artículo 142 de la Constitución de El Salvador y dijo que para interpretar dicho decreto, la Asamblea debe enviar el documento a Casa Presidencial, donde él lo vetará. Dijo que si no lo envían también será "letra muerta y no será publicado en el Diario Oficial" y no tendrá ninguna validez.





Por su parte, el expresidente de la ANEP Jorge Daboub remarcó que el dinero del ISSS es un aporte de los trabajadores y empleadores y que el Estado "le acaba de sacar $25 millones sin derecho" para el hospital que se construye en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO).