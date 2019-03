Bukele aseguró que revisará "tratos bajo la mesa con China"

El presidente electo, Nayib Bukele, aseguró que "analizará los tratos bajo la mesa" que el actual Gobierno de El Salvador pacto con China previo al inicio de relaciones diplomáticas, en agosto del año pasado y que derivaron en el cierre de las relaciones comerciales y diplomáticas con Taiwán.

"Algunos tratos como financiamiento de campaña, pero eso cuando lo tengamos más a detalle lo vamos a hacer público", expresó Bukele, previo a ser sentenciado en el juicio por calumnias contra Eugenio Chicas, exvocero del Gobierno.

El ganador de las elecciones del 3 de febrero dijo que en las reuniones que ha sostenido con diversos representantes de Estados Unidos, entre ellos la embajadora en El Salvador, Jean Manes, así como la secretaria Nacional de Seguridad, Kirstjen Nielsen, y algunos senadores y congresistas, se ha abordado el tema de las relaciones con la República Popular China, aunque sin precisar detalles.

"Hemos conversado (con los representantes de EUA) el tema de China, pero no de relaciones. Ellos no obligan a ningún país a tener o no tener relaciones. Lo que básicamente hemos conversado es qué se negoció bajo la mesa en el Gobierno anterior con China, algunas prácticas incorrectas o depredadoras con algunos países, pero eso lo único", dijo Bukele.

En pasadas ocasiones entorno del presidente electo aseguró que está dispuesto a revisar las relaciones con China, así como evaluar "qué es lo que más le conviene a la nación, no qué le conviene más a un partido político, como lo hizo el FMLN", según palabras de Federico Anliker, del grupo de asesores de Bukele.

Ayer, Bukele aseguró que en este tema la decisión la toma el Gobierno y que será su administración la que va decidir partir de junio si da marcha atrás o ratifica la relación con China. "La estamos analizando con la información que se nos está dando, incluidos los tratos bajo la mesa que hizo el Gobierno actual con el Gobierno de China, lo cual es una de las razones por las que ni siquiera nos hemos reunido con la embajada de China en El Salvador".

Además, mencionó que el tema de relaciones internacionales es uno de los que ha estado trabajando con su equipo desde que se confirmara su triunfo en las pasadas elecciones presidenciales del 3 de febrero, dado que "es uno de los temas macros".