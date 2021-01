Bukele cambia nombre a los Acuerdos de Paz | “Que se llame de un modo o de otro, para mí es importante que surta efecto”: arzobispo

Para mí el nombre no es tan importante y si se va a mencionar a las víctimas, pues que bien, pero que se les cumpla, que no solo se les mencione. Así se refirió el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, al ser cuestionado sobre el cambio de nombre que el presidente Nayib Bukele realizó ayer a los Acuerdos de Paz.

"Para mí no es importante, personalmente respeto todas las opiniones, que se llame de un modo o que se llame de otro, para mí es importante que surgan efecto, que modifiquen el estilo de vida de la sociedad, que ya no haya tanta injusticia y que se reespeten los derechos de la persona, del pueblo pobre, del pueblo de a pie, que no se ha visto", aseguró este domingo el arzobispo.

El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció ayer que a partir de este año, cada 16 de enero se conmemorará el "Día de las Víctimas del Conflicto Armado" y ya no el de "Los Acuerdos de Paz".

El arzobispo de San Salvador dijo que espera que la discusión entre los sectores por el tema de los Acuerdos de Paz no quede solo en palabras o "letras muertas", sino que surta efecto y que se trabaje por el cambio de la sociedad y de las leyes injustas.

Algunos sectores consideran que los Acuerdos de Paz, firmados en México, crearon un ejemplo para prevenir la reaparición de la violencia, sin embargo, no todas las personas están convencidas de su éxito. Bukele y su gabinete de Gobierno como varios de sus seguidores consideran que todo fue "una farsa" y un "negocio".

Alas también señaló que los Acuerdos de Paz dieron como "fruto" la democracia en El Salvador, sin embargo, aseguró que no se comprueba que con esos acuerdos se alcanzará la paz.

El arzobispo también reiteró el llamado a los legisladores a reformar el artículo 69 de la Constitución de la República para garantizar el derecho a la alimentación.

"Esperamos que esta vez, si se le cumpla al pueblo el reconocimiento constitucional al que tienen absoluto derecho, que se apruebe dicha reforma en esta asamblea y que se ratifique en la próxima legislatura", dijo.