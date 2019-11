Bukele, con “otro mensaje a pandilleros”: condiciona curar tuberculosis y desnutrición en presos a cambio de baja en asesinatos

El presidente Nayib Bukele se dirigió a los pandilleros durante una conferencia de prensa convocada este viernes en Casa Presidencial, en la que dijo que “como buena voluntad” su gobierno implementará un programa de salud en las cárceles, pero condicionó que el mismo tendrá lugar siempre y cuando las estructuras criminales no incrementen los asesinatos.

Así lo dijo minutos después de que había destacado una cifra “récord” en la disminución de los crímenes en El Salvador lograda en octubre, con 112 personas asesinadas, y que atribuyó a la eficacia del Plan Control Territorial. Mientras lo hacía, reiteró que la disminución no tiene que ver con una tregua con las pandillas, como ocurrió en 2012 cuando hubo un quiebre en la cifra de asesinatos.

“Tenemos problemas en las cárceles, de desnutrición, de tuberculosis… entonces yo les envío otro mensaje a los pandilleros: vamos a iniciar con un programa para curar la tuberculosis en los centros penales; vamos a iniciar con un programa para combatir la desnutrición. Eso va a beneficiar a sus amigos, a su gente, a la gente que ustedes respetan… Si los homicidios no siguen a la baja y, por el contrario, se van al alza, vamos a detener ese programa”, condicionó.

“Ese programa va a iniciar como buena voluntad del Gobierno, esperando que las pandillas continúen desarticulando”, añadió el mandatario.

Sobre la disminución de los asesinatos, que se sitúa en un promedio de 3.6 casos diarios, Bukele dijo que “nadie puede pensar que sea algún grupo criminal (que) lo esté escondiendo en desaparecidos, porque se hubiera incrementado el número de desaparecidos”, aunque no expuso las cifras de estas denuncias.

“Hay gente que dice tendenciosamente: 'pero subió el número de desaparecidos'. Es falso, ustedes pueden corroborar el número de desaparecidos, que además no pueden empatarse con el de homicidios, porque no todos los desaparecidos terminan en homicidio, muchos de los desaparecidos son porque migraron a otro país”, dijo y aseguró que la cifra de desapariciones, incluso, disminuyó también.

Por otra parte, Bukele dijo que tienen indicios de un “financiamiento actual de políticos a pandilleros” para provocar alzas de asesinatos como el del “19 y 20 de septiembre”, con el que se pretendía “sacar del camino el Plan Control Territorial” pero que “gracias a Dios no funcionó”.

Durante la conferencia, Bukele volvió a hacer un llamado a la Asamblea Legislativa para que apruebe un préstamo de $91 millones para financiar la fase dos del Plan Control Territorial, y otro de $109 millones para la fase tres. Resaltó que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó los préstamos sin observaciones.

“(Los diputados) han estado muy ocupados en sus comisiones para investigar si lo que se dice de que ellos han financiado pandillas es verdad o no, cuando todos sabemos que es verdad, y han estado ocupados en discusiones para tratar de cambiar el protocolo de entendimiento y querer poner a Rodolfo Parker como presidente de la Asamblea, gracias a Dios no lo lograron, entonces han estado ocupados. Ahora que ya no están ocupados y escogieron a su procurador ilegal, ya tienen tiempo para votar (por los préstamos)”, dijo Bukele.

Recordó que la fase dos está orientada a la prevención y dijo que “no se ha podido desplegar al cien por ciento por la falta de esos recursos que están trabados en la Asamblea Legislativa”, mientras que la fase tres es para la “modernización de la Policía y la Fuerza Armada”.

Bukele también anunció que desplegarán dos mil nuevos soldados que se graduarán entre este año y marzo del siguiente como elementos agregados del Plan Control Territorial que extenderán en otros municipios.