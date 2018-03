Bukele confirma demanda en contra de LA PRENSA GRÁFICA

Lee también

El alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, considera que las publicaciones hechas por LA PRENSA GRÁFICA sobre el millonario proyecto para implementar el sistema de videovigilancia causan “daños al honor, la moral e integridad” de los concejales afines a él que votaron por el proyecto.Bajo ese argumento, el alcalde confirmó lo que LA PRENSA GRÁFICA ya había adelantado el día anterior. “Ayer (martes) el concejo votó por demandar a LA PRENSA GRÁFICA por difamación. Vamos a demandar a LA PRENSA GRÁFICA por difamación y daños al honor, a la moral y a la integridad de las personas. No solo mía, sino del concejo que votamos por este proyecto”, dijo el alcalde efemelenista.LA PRENSA GRÁFICA publicó el lunes una noticia en la que se detalla que la Alcaldía de San Salvador decidió otorgar un millonario contrato a una empresa extranjera para que implemente el proyecto del Sistema Automatizado Integral de Monitoreo, Videovigilancia, Datacenter y C4 para el municipio de San Salvador, que le costaría a los capitalinos solo en el primer año de su implementación un monto de $14,922,729.58.También se dio a conocer que los concejales del partido ARENA cuestionaron la forma en la que se otorgó el proyecto, y cómo la comisión evaluadora, de la cual los tricolores no forman parte, no les entregó, según ellos, los informes respectivos sobre el porqué se decidieron por la oferta más cara de las cuatro que recibió la municipalidad.El anuncio de la demanda que hizo Bukele fue censurado por el presidente de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) y de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), José Luis Saca Jiménez, y el presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Serafín Valencia.Consideran que la demanda no es procedente. Reiteran que todo lo que se ha publicado es información de carácter público.Previo a la publicación sobre el millonario contrato de cámaras, LA PRENSA GRÁFICA buscó la opinión del jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI) de la Alcaldía de San Salvador, Carlos Ernesto Palacios Castro, el jueves 19 de enero en horas de la mañana.La intención de este rotativo era obtener de él cuál fue el criterio por el cual se decidió adjudicar el contrato de la comuna a la empresa que presentó la oferta más cara. En esa oportunidad, el funcionario se limitó a decir que todo lo relacionado con la comunicación de prensa se tenía que hacer mediante la unidad de prensa de la alcaldía y cortó la llamada en el momento.En ese sentido, se insistió en tener la opinión del jefe de la UACI y se solicitó la entrevista a través del gerente de Prensa y Redacción, Érick Rivera; de la jefa de Prensa, Jéssica Rosales; y de la jefa de Redacción, Joyce Álvarez, a través de los correos institucionales de cada uno de ellos. Sin embargo, no hubo respuesta.La confirmación de la demanda la hizo el alcalde en una conferencia de prensa en la que no hubo acceso para todos los medios de comunicación.Eso quedó en evidencia cuando seguridad del alcalde impidió que periodistas de El Diario de Hoy ingresaran a la residencia en la colonia Escalón donde funciona la oficina del funcionario. La APES condenó estas acciones.