Bukele contradice a su abogada en caso Chicas

Berta María De León, la abogada del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, le planteó al juez de sentencia que procesa al funcionario que su defendido “no está cerrado” a buscar una conciliación con Eugenio Chicas, exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, quien lo demandó por calumnia en el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla.

Bukele no descarta buscar conciliación con Chicas, quien lo demandó por calumnia

En la audiencia conciliatoria, según consta en el acta elaborada por el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, ocurrió lo siguiente: “Solicita la palabra la abogada defensora De León Gutiérrez, quien hizo saber que desde el inicio de este proceso ha asesorado a su cliente para que no se cierre a una salida alterna en este proceso, pero considera que es clave que las partes materiales hablen sobre un probable acuerdo, por lo que considera que su cliente no está cerrado en ese sentido, pero lastimosamente no pudo comparecer...”.

Ayer, Bukele públicamente dijo lo contrario a lo que planteó su abogada y afirmó que no tiene ningún interés en conciliar, y que sostiene lo que dijo respecto a Chicas, en referencia a unas declaraciones que dio en televisión el año pasado, cuando afirmó: “ Ni el Tribunal de Ética ni la Secretaría General del FMLN se pronunciaron sobre un funcionario que está en alto rango en Casa Presidencial que tuvo relaciones con su hija de crianza. Luego se divorció de su esposa y se casó con la hija para evitar la cárcel... es el señor Eugenio Chicas”.

En la audiencia del pasado lunes, la abogada de Bukele incluso planteó el interés de una reunión entre los dos involucrados (Chicas y Bukele) “con miras a buscar esta especie de salida alterna en una fecha posterior”, según consta en el expediente del caso. La abogada dijo ese día que su defendido no asistió a la audiencia porque le ocurrió “un improvisto por la mañana”, mientras que ayer él afirmó: “Yo no fui porque la audiencia conciliatoria es para conciliar y yo no tengo ningún interés en conciliar”.

Chicas, según se lee en el acta, hizo énfasis en que a él no le interesa alcanzar un acuerdo, porque las actitudes públicas del imputado y la falta de comparecencia a la audiencia le han reafirmado que no puede tener confianza en sus expresiones. La próxima audiencia del caso será el 3 de mayo.