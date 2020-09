Bukele cuestiona la independencia de El Salvador y dice que hay amenazas internas por los poderes políticos

En conmemoración de los 199 años de independencia, el gobierno salvadoreño realizó un acto con la participación del presidente, Nayib Bukele, la primera dama de la república, Gabriela de Bukele, gabinete de gobierno y elementos de la Fuerza Armanda y de la Escuela Militar Gerardo Barrios.

El evento fue realizado en Casa Presidencial, donde se alzaron los colores azul y blanco de la bandera salvadoreña.

Para el caso, El presidente Nayib Bukele cuestionó si realmente El Salvador cuenta con independencia, debido a la dependencia que han generado los gobiernos anteriores, según lo expresó.

"Me preguntaba ¿qué celebrábamos?, ¿cuál era la independencia?" (...) "Al inicio de mi vida adulta siempre tuve un pequeño conflicto con la celebración de la independencia porque me preguntaba ¿por qué celebramos un hecho no consumado?", dijo Bukele.

El gobernante agregó en su discurso que hay amenazas internas en el país de quienes quieren destruir la independencia, "Antes, las amenazas de la patria eran externas, ahora nuestra amenaza es interna: los poderes que siempre se han aprovechado del pueblo", expresó Nayib Bukele.

La Oración a la Bandera Salvadoreña fue realizada por dos estudiantes, Daniela Azucena Hidalgo, del Centro Escolar Parvularia Santa Anita, en lenguaje de seña, y Daniela Sofía Navarrete del Centro Escolar Capitán General Gerardo Barrios. Asimismo, El Himno Nacional fue interpretado por la cantante salvadoreña Florence Umaña.

Oración a la bandera salvadoreña. Foto cortesía / Secretaría de Prensa de la Presidencia.

Durante el acto conmemorativo izaron las banderas de los países centroamericanos: El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Nicaragua. Además, se rindió un minuto de silencio en honor a los héroes caídos por la pandemia.