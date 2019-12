Bukele culpó al sistema salvadoreño por la migración a EUA

El presidente de la república, Nayib Bukele, aseguró que la migración irregular hacia Estados Unidos que ha conllevado a que familias salvadoreñas se encuentren separadas en la frontera sur del país norteamericano ha sido "culpa del sistema y culpa de la sociedad que creamos como salvadoreños".

El mandatario brindó la declaración durante la entrevista que brindó a la plataforma Debate Doha, en la visita que realizó a Catar hace algunas semanas atrás en su gira.

Al ser consultado sobre las algunas posibles causas para que las personas decidan emigrar de manera ilegal, Bukele señaló que "simplemente creo que hemos estado descuidando a nuestra población tanto tiempo que las personas prefieren arriesgar sus vidas cruzando tres fronteras, un desierto, ríos y a veces perdiendo la vida o la vida de su ser querido para escapar de una realidad que hemos creado".

"Entonces se hace responsable", fue cuestionado el presidente, a lo que respondió "por supuesto, porque quiero decir que no siempre puedes culpar a alguien más. Puedes decir "oh, es culpa del imperialismo", o sabes lo que sea que ocurra. Pero la realidad es que la gente no está huyendo de los Estados Unidos y yendo a El Salvador. La gente huye de El Salvador para ir a Estados Unidos".

Durante su administración Bukele firmó algunos acuerdos con los gobiernos de Estados Unidos y México para frenar la salida de salvadoreños hacia Norteamérica, entre ellos el programa de visas temporales de trabajo que ya permitió a un grupo de 50 salvadoreños iniciar tareas de jardinería en el estado de Misisipi con todas las condiciones legales, además del programa Sembrando Vida, con el cual el Gobierno de México otorgó $31 millones para la siembra de 50 mil hectáreas y la generación de 20 mil empleos en El Salvador en seis meses.

Según reconoció el secretario interino de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kevin McAleenan, en el periodo de mayo a agosto de 2019, el flujo migratorio que intenta cruzar la frontera de Estados Unidos bajó de 16,000 a 6,000 salvadoreños, algo que también fue mencionado por Bukele en la entrevista.

"En realidad, la tasa ha bajado mucho, pero muchas personas se encuentran inseguras, sin oportunidades, sin forma de encontrar un trabajo decente para ganarse la vida para su familia, entonces dicen: ‘Bien, voy a cruzar tres fronteras, un desierto, y probablemente terminaré en una jaula’. Yo solo, diría, lo siento, porque la culpa es de nuestro sistema y culpa de la sociedad que creamos como salvadoreños. Eso les falló y les hizo correr el riesgo de emprender un viaje que terminó, terminó de esa manera", mencionó el presidente.

En el periodo de octubre de 2018 y julio de 2019 un total de 14,000 salvadoreños fueron deportados, según dio a conocer en su oportunidad, Matthew Albence, director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos quien pidió a los salvadoreños no intentar cruzar la frontera.