Bukele asegura en discurso por tercer año de Gobierno que está "a punto de ganar la guerra contra las pandillas"

El presidente Nayib Bukele aseguró este 1 de junio que "estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas", tema en el que centró su discurso de tercer año de Gobierno dado desde la Asamblea Legislativa.

Bukele asistió a la sesión solemne acompañado de la primera dama Gabriela de Bukele. Asistieron los funcionarios de su Gabinete de Gobierno, así como los titulares del Ministerio Público y del Órgano Judicial. Cinco diputados no se presentaron, por lo que la sesión se abrió con 79 parlamentarios presentes.

En su anterior discurso por su segundo año de Gobierno, Bukele aseguró que El Salvador iniciaba una "nueva etapa" y que el quinto paso en su mandato sería "liberarse de los poderes fácticos". También mencionó que El Salvador no estaba "ni cerca de ser el mejor país en seguridad".

A un año de aquellas palabras, cuando su Gobierno ha sido señalado por investigaciones periodísticas y por Estados Unidos de pactar con pandillas, y mientras El Salvador acumula dos meses con un régimen de excepción que suspende cuatro garantías constitucionales a sus habitantes, Bukele aseguró que "en tres años hemos arrebatado el poder a los poderes fácticos y lo hemos dado al pueblo" y que "la gente ya siente cómo es vivir sin actividad de pandillas".

"Hoy El Salvador está cerca de una realidad que nos fue negada (...) Me atrevería a decir que hasta hace pocos meses muchos salvadoreños nos preguntábamos si un día lo lograríamos (...) no ha sido difícil, no ha sido fácil, perdón", fue parte de lo que dijo durante su intervención.

Durante la misma culpó a los partidos de oposición de ser responsables de la proliferación de la violencia ejercida por las pandillas y mencionó que más de 120 mil personas han sido asesinadas por estas estructuras, "sin contar desaparecidos", de los que no dio cifras.

El mandatario insistió en atribuir la drástica baja de asesinatos durante su administración al éxito del Plan Control Territorial iniciado a 20 días de su Gobierno, en 2019. Específicamente, dijo que la fase dos con la que construyeron oportunidades en comunidades empobrecidas fue lo que permitió reducir los asesinatos.

Bukele también envió un "mensaje" a los "amigos y no tan amigos" de la comunidad internacional, a quienes dijo que "El Salvador es un país soberano" y tomarán las decisiones que consideren convenientes. "Quienes quieran apoyarnos son bienvenidos a construir este sueño con nosotros, pero los que no mejor apártense, no vamos a permitir que vengan a nuestra casa a decirnos qué hacer o darnos órdenes", aseguró.

El mensaje es enviado en un momento en que el Estado salvadoreño ha recibido constantes llamados de organismos internacionales para respetar y garantizar la defensa de los Derechos Humanos de sus habitantes, mientras las fuerzas de Seguridad ejecutan capturas masivas con las que más de 35 mil personas han sido encarceladas bajo cargos de estar relacionadas a grupos de pandillas y continúan creciendo las denuncias sobre capturas arbitrarias, desapariciones forzadas y muertes de personas detenidas.

Bukele reclamó además a la comunidad internacional que "no dicen nada" frente a "verdaderas atrocidades que ocurren en el mundo"; al tiempo que su Gobierno ha decidido no apoyar la condena contra la guerra en Ucrania emitida en diferentes momentos por la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de las que El Salvador es parte.

"Queremos ser amigos, socios, aliados, pero no colonia ni patio trasero. Nuestras puertas están abiertas de par en par pero no vamos a permitir que vengan a decirnos lo que debemos hacer", mencionó.

Negó que su Gobierno sea una "dictadura" y argumentó que es un "liderazgo democrático" y fue específico en mencionar que si no se contaran los asesinatos de pandilleros durante enfrentamientos con fuerzas de seguridad, "El Salvador se habría convertido en mayo en el país más seguro de América Latina".

"Vamos a seguir luchando contra todos los enemigos de nuestro pueblo mientras Dios nos de vida", dijo cerca de cerrar su discurso, sin aclarar desde dónde ejercería dicha lucha y a dos años de finalizar el mandato para el que fue elegido.

"El Salvador, que por muchos años fue de las pandillas, al fin es nuestro y la victoria está lista y seguimos"; concluyó.

Su discurso fue seguido por los coros de sus funcionarios pidiendo la "reelección", en un momento en que Bukele culmina su tercer año de administración con una aprobación del 87 %, según el último sondeo de LPG Datos, la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA. En 2019, arrancó su mandato con un 90 % de aprobación.

