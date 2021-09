Bukele desacredita el multilateralismo

Sin sentar posicionamiento sobre temas de relevancia mundial, como el manejo de la pandemia por covid-19, el nivel de acceso a vacunas o el calentamiento global y los esfuerzos que cada país hace para disminuir su impacto, el presidente de la república Nayib Bukele dirigió un breve discurso en la 76.º Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Aunque no habló de esos temas, el presidente dejó en claro que la apuesta del Gobierno no está en el trabajo en conjunto con otros países, es decir, que no comparte el multilateralismo.

"En lugar de volver a pedir una refundación del multilateralismo hacia un nuevo modelo en donde nos unamos como naciones para analizar y decidir el camino que tomaremos, estoy anunciando la intención de mi país, El Salvador, de irnos por ese nuevo camino, el camino hacia nuestro desarrollo", dijo el presidente en su discurso.

Bukele criticó que los países no aprenden de las crisis que viven y eso hace que cometan errores que no les permiten avanzar.

La Asamblea General de la ONU es un encuentro donde convergen los mandatarios de los países miembros, para este año, el tema de la reunión es: “Crear resiliencia a través de la esperanza: para recuperarse de la COVID-19, reconstruir la sostenibilidad, responder a las necesidades del planeta, respetar los derechos de las personas y revitalizar las Naciones Unidas”. Sin embargo, el presidente de El Salvador no se refirió a ese tema.