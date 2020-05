Bukele desconoce a Javier Simán como presidente de ANEP

El presidente de la república, Nayib Bukele, publicó por medio de redes sociales, que como Gobierno de la República desconoce a Javier Simán como representante de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y lo acusó de sabotear el trabajo del Gobierno.

"Es evidente que el nuevo liderazgo de ANEP solo busca sabotear el trabajo del Gobierno. Lo peor, en medio de una pandemia. Así como con (Gustavo) López Davidson, (expresidente) de ARENA. Desde hoy, el Gobierno de la República desconoce a Javier Simán como representante de la empresa privada", escribió el mandatario.

Bukele también dijo que ANEP es libre de elegir y mantener en su gremial a quien quieran, "pero ¿de qué sirve mantener a alguien dirigiendo una gremial, si ya no sirve de nada?".

Previo al mensaje de Bukele, Simán expresó que la renuncia del representante de la gremial al comité fiscalizador de los fondos de la emergencia "conlleva el respaldo total de todas las gremiales que conforman ANEP. No podemos acompañar decisiones del Gobierno que sean arbitrarias y sin rendición de cuentas".

Además dijo que el argumento usado por el GOES de que los miembros del comité habían renunciado porque debían presentar su declaración patrimonial no era fundamentada al tiempo que dijo que "los miembros del comité no son funcionarios públicos ni se les delegó facultad de manejo de fondos".

Luego, sobre el desconocimiento expresado por Bukele, Simán dijo que "independiente de lo que el Gobierno pretenda, nosotros continuaremos diciendo la verdad, continuaremos buscando el diálogo y continuaremos trabajando por sacar el país adelante".

Ante esto, el presidente de la Cámara de Comercio de El Salvador, Jorge Hasbún, dijo que la decisión es desafortunada porque abona a un ambiente tenso.