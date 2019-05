Bukele designó a Alexandra Hill Tinoco como nueva canciller

El presidente electo Nayib Bukele dio a conocer al primer funcionario de su Gabinete de Gobierno. Se trata de Alexandra Hill Tinoco, designada como la próxima ministra de Relaciones Exteriores en lugar del actual titular de la cancillería, Carlos Castaneda.

El nombramiento fue anunciado por medio de un mensaje en la cuenta oficial de la red social Twitter del próximo mandatario.

Nuestra nueva Canciller de la República: pic.twitter.com/ZbxPce0rf6 — Nayib Bukele (@nayibbukele) May 2, 2019

Según la hoja de vida divulgada por Bukele, Hill Tinoco tiene experiencia en temas diplomáticos luego de haber trabajado en la Organización de Estados Americanos (OEA), institución de la que fue parte del equipo de la creación de políticas públicas para las 34 naciones que la integran, según la publicación.

También ha trabajado con el Departamento de Estado de Estados Unidos y con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga.

Es graduada en Ciencias Políticas y Salud Pública. Además, estudió la Licenciatura en Artes, Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Boston, Estados Unidos; además de posgrados en la Universidad Johns Hopkins.

"Recibo con mucha responsabilidad y alegría este nombramiento del presidente electo @nayibbukele. Estoy comprometida con la transformación de El Salvador. Vamos a formar una política exterior de la nueva era para nuestro país", aseguró la futura funcionaria por medio de un mensaje emitido, también, por las redes sociales.

Hill Tinoco es hija de Jaime Hill, presidente de la Fundación Antidrogas de El Salvador (FUNDASALVA) y ex tercer regidor del concejo municipal de la Alcaldía de San Salvador durante el periodo 2015-2018 en el que Bukele fungió como alcalde capitalino.

Entre las reacciones surgidas ayer tras el anuncio está la de la diputada de ARENA Milena Mayorga, quien dijo está "lista @CancillerAleHT para trabajar con usted desde la comisión de Relaciones Exteriores (de la Asamblea Legislativa). Lo felicito @nayibbukele por designar a una mujer a tan importante cargo".

Entre tanto, ayer el director de organización de GANA, Nelson Guardado, aseguró que el nombramiento de Hill Tinoco es apenas el primero de un listado de personas que "pueden hacer tres gabinetes con mucha calidad", según declaraciones brindadas a radio YSKL.

Caso China

Luego, ante el anuncio del presidente electo de que no ordenó que se invite a la representación de la República Popular China a la toma de posesión, diputados de todas las fracciones legislativas reaccionaron.

Así, el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, recomendó al presidente electo tener diplomacia y cortesía.

"Creo que a una representante de una nación con un gobierno y una población de casi 1,600 millones de habitantes se le debe de tratar con cortesía y respeto, no es correcto a través de redes sociales estar diciendo ‘yo no he invitado a la señora fulana de tal’, si la han invitado de parte del Gobierno, la mínima diplomacia debería tener", declaró Quijano.

Por otro lado, el subjefe de fracción del FMLN, Schafik Handal, calificó como una "torpeza" la postura de Bukele.

"Todo acto de toma de posesión a nivel de presidencia siempre ha estado conformado por tres partes: la que asume, la que sale y el ente, en este caso, la Asamblea, y los tres tienen derecho a invitar. Es una torpeza diplomática el no invitar a uno de los principales inversionistas a nivel mundial", dijo Handal.

Añadió que la actitud de Bukele refleja la forma de gobernar que ejercerá.