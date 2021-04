Bukele desprecia propuestas de reforma a la CICIES

Desprecio a las propuestas para reformar la Comisión Internacional Contra la Impunidad y la Corrupción en El Salvador (CICIES) y que esta tenga independencia del Ejecutivo y habilitarla como un apoyo para llevar los casos de corrupción ante los tribunales, evidenció el presidente de la república, Nayib Bukele, en su cuenta de redes sociales.

Ayer, la Alianza Ciudadana por una CICIES independiente y transparente —conglomerado de organizaciones de la sociedad civil—, brindó una conferencia de prensa en la que aseguraron que no se puede gastar un centavo más en corrupción por lo que urgieron a la Asamblea Legislativa la aprobación de la ley que está en discusión por los diputados.

"Con solo ver esos logos de la ONGs que están detrás de esta "propuesta" y ver los ‘medios’ que la están publicando, estoy seguro que sería lo peor que pudiéramos hacer", escribió el mandatario en Twitter.

"Además, ya no insistan, nada de lo que apruebe la Asamblea saliente entrará en vigencia jamás", agregó Bukele.

Sobre la postura del presidente, reaccionaron ayer algunos diputados y en el caso de Mario Tenorio (GANA) expresó que de momento no existe discusión sobre posibles reformas.

"Hasta donde yo recuerdo una de las ONG era Cristosal, que solicitaba la conformación de una CICIES auspiciada por las Naciones Unidas, pero hay que aclarar que acá en la Asamblea no se está trabajando en esa situación. Tengo entendido que ninguna comisión se ha conformado para tal tema, por lo que puedo confirmar que en lo que resta de esta legislatura no se le va a dar impulso a esa iniciativa que vino a la Asamblea pero que no se está conociendo", manifestó Tenorio.

Por su parte, el subjefe de fracción de ARENA, Julio Fabián, dijo que si las reformas propuestas son para mejorar el las condiciones en las que va a trabajar la CICIES "bienvenidas sean".

"En el caso de la CICIES no puede estar adscrita al Ejecutivo, debe estar adscrita a la FGR", expresó Fabián.