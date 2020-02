Bukele dice que Dios le pidió "paciencia": da una semana a Asamblea Legislativa para aprobar préstamo o convocará de nuevo

El presidente Nayib Bukele llegó este domingo a la Asamblea Legislativa y antes de ingresar hizo uso de la tarima instalada desde el sábado para dirigir un breve discurso a los presentes. Luego, entró al Salón Azul y se sentó frente al pleno, con el diputado Guillermo Gallegos de GANA a su lado.

De los 84 diputados que conforman la Asamblea solamente una veintena de los partidos GANA, PCN, PDC y uno no partidario asistieron a la plenaria extraordinaria convocada por el Consejo de Ministros a petición de Bukele para este domingo a las 3:00 de la tarde.

“Los diputados que no están acá están en desacato constitucional. Felicito a los que sí cumplieron con su labor constitucional de estar acá. Ahora es muy claro quien tiene el control de la situación y la decisión que vamos a tomar ahora la vamos a tomar en manos de Dios”, dijo. Y se puso a orar.

Foto: captura de video

Antes de entrar, Bukele reiteró que "el pueblo tiene derecho a la insurrección para remover a los funcionarios y reestablecer el orden constitucional", según el artículo 87 de la Constitución. "Y que Dios nos dé sabiduría para los pasos que vamos a tomar y luego la decisión está en ustedes", les dijo.

Cuando salió de la Asamblea se dirigió nuevamente ante la concentración de ciudadanos. Les dijo que acababa de hablar con Dios y este le había dicho que debía esperar un poco más: "Todos los poderes fácticos de país lo saben. Si quisiéramos apretar el botón, sólo apretamos el botón. Pero, pero, pero yo le pregunté a Dios y Dios me dijo: ´paciencia, paciencia, paciencia...´".

Foto: captura de video

Inmediatamente, el presidente recordó que los diputados pueden ser sacados de la Asamblea en las próximas elecciones legislativas. "¿Por qué vamos a poner en duda el verdadero poder del pueblo en la democracia? ¿Por qué vamos a tomar por la fuerza?", dijo. "Aunque la Constitución les da el derecho y yo no se los voy a impedir, yo les pido paciencia", añadió. Su audiencia no se tomó a bien el pedido de espera y se repetían varios "no" desde el público.

Bukele había dicho minutos antes que los diputados debían acudir a la plenaria con las opciones de aprobar el préstamo, no aprobarlo o simplemente no votar. Sin embargo, al hablar por segunda ocasión a la multitud y ante la reacción de ésta dijo que daba una semana para que la Asamblea dé luz verde al préstamo de $109 millones que solicita para financiar la fase tres del Plan Control Territorial.

"Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el (préstamo para el) Plan Control Territorial, los volvemos a convocar el domingo y le volvemos a pedir a Dios", condicionó. "Una semana... en una semana nos convocamos acá, los vamos a convocar como Consejo de Ministros y si no aprueban yo no me voy a poner en medio de ustedes y del artículo 87 de la Constitución", reiteró, refiriéndose otra vez al derecho a la insurrección.

Militarizado

El Centro de Gobierno ha sido militarizado y todos los accesos se encuentran cerrados y custodiados desde primeras horas de este domingo.

Foto de LA PRENSA/Éricka Chávez

Un contingente de policías de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) también fue enviado desde la mañana al perímetro que se ha preparado para la concentración que el presidente Nayib Bukele convocó frente a la Asamblea Legislativa este domingo en la tarde.

Ingresan agentes de la UMO al perímetro donde se espera la concentración de personas.@prensagrafica pic.twitter.com/P4euERmMw3 — Melissa (@melpaceco) February 9, 2020

Los militares han instalado vallas metálicas en todas las entradas y solamente hay dos puntos de acceso.

Foto de LA PRENSA/José Cardona

Uno de estos es por donde están ingresando los diputados de la Asamblea Legislativa, por el lado del Instituto de Medicina Legal (IML) en la Diagonal Universitaria.

Foto de LA PRENSA/Raúl Mercado

Foto de LA PRENSA/Raúl Mercado

La otra entrada está por la alameda Juan Pablo II y la 17 avenida norte. Esta es la calle que se encuentra entre el Ministerio de Justicia y el Banco Central de Reserva de El Salvador. Por ahí están entraron las personas que asistieron a la concentración. Algunos son empleados del Gobierno que se identificaron con sus carnets y los que no lo llevaban fueron anotados en un listado.

Foto de LA PRENSA/Éricka Chávez

Policías y militares custodian el lugar y han sustituido la seguridad de la Asamblea Legislativa. Francotiradores también se aposaron en edificios cercanos, alertas a lo que acontece.

Foto de LA PRENSA/Éricka Chávez

Una veintena de diputados asistieron a la espera del inicio de la plenaria extraordinaria convocada por el Consejo de Ministros a petición del presidente Nayib Bukele para aprobar un préstamo de $109 millones para el financiamiento de la tercera fase del Plan Control Territorial.

Foto de LA PRENSA/Franklin Zelaya

La convocatoria para este día fue motivo de disputa entre los órganos Legislativo y Ejecutivo porque se reclama una injerencia en los roles de cada uno.

Foto de LA PRENSA/Raúl Mercado

La postura oficial de la Asamblea Legislativa fue dada por su presidente y diputado del PCN Mario Ponce, quien ha dicho que a falta de una situación de emergencia en el país el único que puede convocar una sesión plenaria extraordinaria es él. La postura fue reiterada el sábado en la noche después de un intento fallido de plenaria a la que solo acudieron 28 diputados. Ponce convocó nuevamente a los diputados para el lunes 10 de febrero, como se había acordado el viernes.

Por otro lado, el partido PCN dijo que sus diputados eran libres de asistir a la convocatoria de Bukele y algunos lo hicieron. Además, como se esperaba, se presentaron los diputados del partido gobernante GANA.

Foto de LA PRENSA/Franklin Zelaya

El FMLN reiteró este domingo en un comunicado que no asistirían a la "convocatoria hecha por el Consejo de Ministros porque en sesión plenaria del día viernes 7 de febrero, con 64 votos, la Asamblea Legislativa como órgano legítimo del Estado decidió luego de una interpretación que la convocatoria era improcedente".

El @gpfmln NO ASISTIRÁ A LA ILEGAL CONVOCATORIA HECHA POR EL CONSEJO DE MINISTROS porque en sesión plenaria del día viernes 7 de febrero, con 64 votos, la Asamblea Legislativa como órgano legítimo del Estado decidió luego de una interpretación, q la convocatoria era IMPROCEDENTE pic.twitter.com/d3994j4dp8 — Grupo Parlamentario FMLN (@gpfmln) February 9, 2020

Bukele advirtió en la tarde en Twitter antes de presentarse que “los diputados entrarán en desacato constitucional y de su propio reglamento si no asisten a la sesión extraordinaria convocada por el Consejo de Ministros”.

Los diputados entrarán en desacato constitucional y de su propio reglamento, sino asisten a la sesión extraordinaria convocada por el Consejo de Ministros. — Nayib Bukele (@nayibbukele) February 9, 2020