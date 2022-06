Bukele dice que Gobierno arreciará régimen de excepción: "La guerra duró una década"

El presidente Nayib Bukele anunció este martes que su Gobierno "arreciará" la "guerra contra las pandillas" y que el régimen de excepción continuará "hasta que terminemos con todos los pandilleros en el país y estén tras las rejas", algo que consideró "no será de la noche a la mañana".

"Vamos a arreciar esta guerra contra las pandillas y si pensaban ellos que se había desatado la fuerza del Estado sobre estos criminales, pues ahora van a ver de verdad lo que es desatar la fuerza del Estado a estos criminales. No vieron nada en estos dos meses y medio de guerra contra las pandillas, porque lo que viene es mucho mayor", dijo.

Tras su discurso, fue consultado por una periodista sobre cuáles son las acciones que eso implica. Bukele dijo que "vamos a reforzar la presencia en las calles, vamos a echar mano de toda la fuerza que tiene la PNC y la FAES" y están "replanteando nuevos despliegues con mayor penetración".

"Nosotros podemos mantener una fuerza constante, pero en momentos específicos podemos incrementarla", mencionó. Dijo que se "verá mucha más presencia de la policía y Fuerza Armada en las calles, sobre todo en la zona de Santa Ana" donde ocurrió el ataque de este martes contra tres policías del 911 de la referida ciudad.

Respecto a la duración del régimen de excepción, vigente en El Salvador desde el pasado 27 de marzo y extendido en un cuarto período que abarca hasta finales de julio por peticiones del Ejecutivo, Bukele no dio un estimado de cuántas prórrogas más solicitará y comparó con la duración del conflicto armado salvadoreño.

"El régimen de excepción, cuando dicen que no es sostenible, no sé a qué se refieren; porque evidentemente régimen de excepción es de excepción, no va a durar para siempre; sin embargo, la guerra duró una década. No esperamos que dure una década, pero tampoco lo vamos a quitar en dos, tres meses antes de acabar la guerra contra las pandillas", justificó.

De acuerdo con una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) publicada en mayo, 4 de cada 10 salvadoreños han tomado medidas preventivas de seguridad ante las denuncias sobre capturas arbitrarias de personas no ligadas a pandillas. Entre las medidas se encuentran evitar salir de casa si no es necesario, evitar llegar tarde a su casa, evitar salir de noche, andar sus documentos de identificación y tenerlos en regla.

Bukele también defendió su continuidad a tres meses de que en El Salvador se registrara el día más violento en el que 87 personas fueron asesinadas. De acuerdo con una investigación periodística de El Faro, dicha matanza fue desencadenada por la ruptura entre el pacto que mantenía el Gobierno con la Mara Salvatrucha (MS-13).

Además, criticó que el argumento de la oposición sobre que el régimen de excepción debe terminar porque ya se controlaron los asesinatos y no hay 87 víctimas en un fin de semana es "absurdo". "Evidentemente no hay precisamente porque hay régimen de excepción. Dos, ¿debemos esperar a que haya otros 87 salvadoreños para volvernos a activar contra las pandillas?", defendió. Previo a esta matanza, Bukele aseguraba que el Plan Control Territorial era efectivo en la lucha contra estos grupos delincuenciales.

Bukele también cargó contra las organizaciones de Derechos Humanos y comunidad internacional; pero al mismo tiempo, dijo que esta última "debería de ser solidaria" con El Salvador.

Cuestionó qué sucedería si fueran asesinadas 87 persona en Estados Unidos, como ejemplo, y la respuesta de El Salvador ante un atentado; esto pese a que su Gobierno mantiene silencio y se ha negado a apoyar declaraciones en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la guerra emprendida por Rusia en Ucrania que ha dejado miles de víctimas.

"Cuando ha habido atentados, nosotros hemos mostrado la solidaridad con ellos porque nos consideramos amigos de la comunidad internacional. Esperaríamos lo mismo hacia nosotros (...) cuando el fin de semana tuvimos 87 fallecidos esperaríamos que nuestros amigos y la comunidad internacional se muestren solidarios", enfatizó. No hizo ninguna referencia a las investigaciones que revelaron los supuestos motivos de la matanza.

El discurso de Bukele llegó horas después de que en Santa Ana fueran asesinados en una emboscada tres miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y argumentó que el ataque "demuestra que las pandillas siguen ahí con fuerza para atacar".

Mencionó que hay un pandillero herido en custodia en un hospital y que están en la búsqueda de los autores intelectuales. Prometió que no pagarán por este crimen solo los "culpables" sino "las pandillas" en su totalidad.

Agregó que en el lugar se está realizando esta noche un despliegue de tropas así como en las zonas aledañas y que las acciones incluyen rastrear a "posibles financistas".