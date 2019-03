Bukele dice que anunciará su gabinete hasta mayo

El presidente electo, Nayib Bukele, dijo hoy que será hasta mayo cuando anuncie los nombres de las personas que conformarán su gabinete de gobierno.

“El primero de junio es la juramentación y yo esperaría empezar a dar los nombres desde el principio de mayo y a lo largo del mes; por lo menos dar los nombres más importantes, los ministros, de las carteras más importantes”, aseguró.

“Pero no tiene por qué ser ya. Es mejor escoger bien que escoger rápido”, dijo Bukele a los medios de comunicación a su llegada al Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra la Mujer de San Salvador, donde hoy enfrenta la vista pública por expresiones de violencia contra una ex síndica de la Alcaldía de San Salvador.

Bukele argumentó que “el tiempo que da la Constitución para el cambio de gobierno entre la elección y la toma de posesión es precisamente para eso, para preparar bien la transición, para preparar bien el gabinete, para escoger bien a las personas”.

“Son prácticamente tres mil cargos de confianza los que tienen que llenarse y no es fácil llenar tres mil cargos de gente proba, honesta, capaz, leal, honrada, es decir no es fácil”, justificó.

Dijo que aunque “pudiera tirar una lista de nombres” estos podrían cambiar, por lo que prefiere no divulgarlos. “Nombres que hace un mes estaban perfilándose para tal puesto ahora ya no están por x o y razones y viceversa, entonces incluso ahorita algunos nombres que tuviera en la cabeza pudieran cambiar de aquí a mayo”, dijo.

Añadió que el partido GANA con el que se inscribió en las elecciones no está pidiendo cargos en el gabinete.

“Ellos están claros de que no va a ser un tema de cuotas, y no solo GANA, tampoco el cambio democrático, ni siquiera Nuevas Ideas, nosotros no vamos a ser un gobierno de partidos, evidentemente todos tienen derecho a proponer, he recibido propuestas no solo de GANA, de Nuevas Ideas, de Cambio Democrático, hemos recibido propuestas de la sociedad civil, hay gente que se ha abrogado, ha dicho yo voy a hacer una propuesta al presidente electo y hay gente que ha llegado con una lista completa del gabinete”, expuso.