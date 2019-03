Bukele dice que espera demostrar "inocencia" en juicio por expresiones de violencia contra exsíndica

El presidente electo, Nayib Bukele, dijo esta mañana que busca demostrar que no agredió verbalmente a la exsíndica del FMLN, Xochitl Marchelli, en septiembre de 2017, como lo acusa la Fiscalía General de la República (FGR), y lamentó que la ley no permita conciliación para este tipo de delitos.

Nayib Bukele enfrenta este caso luego de que Marchelli lo denunció porque supuestamente le llamó "bruja" durante una reunión del concejo municipal, cuando el imputado fungía como alcalde capitalino. La Fiscalía lo acusa de expresiones de violencia contra las mujeres.

"Lastimosamente es un juicio que no se puede conciliar, la ley no permite conciliar ese tipo de casos. Yo en lo personal hubiera preferido una conciliación, pero no se puede; estamos obligados a cumplir la ley, así que aquí venimos y vamos a tener que demostrar inocencia", dijo Bukele antes de ingresar al juzgado.

Bukele también señaló que espera que la diligencia termine pronto para "poder seguir trabajando" en los preparativos de su toma de posesión como presidente de la república, el próximo 1 de junio.

El Departamento de Prensa del Centro Judicial explicó ayer a través de un comunicado que el delito no es castigado con prisión: "La pena no conlleva cárcel alguna, si no que una disculpa pública, una multa y una indemnización, si es que la víctima lo requiere", dijo.

Pero en octubre pasado, cuando el Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia para la Mujer envió a juicio al exalcalde, la Fiscalía comunicó que Marchelli declinó de continuar el proceso penal "por los padecimientos de salud" que tiene. También adelantó que el juicio podría finalizar hoy por la tarde.

Una fuente de prensa del Centro Judicial informó que inicialmente estaba previsto que comparecieran 13 testigos (12 de cargo y uno de descargo), pero previo a instalarse la audiencia declinaron algunos.

El 7 de marzo pasado, Bukele finalizó un juicio en su contra por calumnia luego de conciliar con Eugenio Chicas. El presidente electo se disculpó ante Chicas y le pagó $50,000 como compensación por los daños causados.