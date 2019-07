"Solo" 2 asesinatos el martes: reducción se ha logrado sin tregua con pandillas, dice Bukele

El presidente Nayib Bukele aseguró a la medianoche en Twitter que El Salvador “sólo tuvo 2 homicidios” el martes “por segundo día consecutivo”. El sábado también se registraron dos asesinatos en total y el domingo cuatro.

Foto de LA PRENSA/Jonatan Funes, archivo

“Gracias a Dios se mantiene la tendencia. Y sin tregua…”, agregó el mandatario.

Entre 2012 y 2013, durante el gobierno de Mauricio Funes, se registró una reducción en la tasa de homicidios en El Salvador, a 41.5 y 39.7 respectivamente, atribuida a una tregua con las pandillas a cambio de beneficios para sus miembros en las cárceles, indican investigaciones de la Fiscalía General de la República.

Durante la ola de ataques a policías en sus primeros días de Gobierno, Bukele dijo que no pactará con las pandillas y advirtió a las estructuras que sus cabecillas no verán “un rayito de sol” en los penales si no paran los asesinatos.

Entre las víctimas de homicidio recientes se encuentra un trabajador de la Alcaldía de San Francisco Chinameca (La Paz) de nombre Francisco Iván Sánchez, de 42 años. Él trabajaba en el tren de aseo. Su cadáver fue encontrado en la mañana del martes en el cerro El Chilpe de la localidad. Había desaparecido el lunes cuando trabajaba recolectando basura.

Durante junio, el promedio de asesinatos diarios fue de 7.7 y el mes finalizó con un total de 231 casos. Al sumarse a las muertes de todo el año la cifra se eleva a 1,574.

El martes, el ministro de Justicia y Seguridad Rogelio Rivas dijo que se sentían “satisfechos” por los avances durante el Plan Control Territorial.

Como parte del plan, la Policía Nacional Civil (PNC) ha comenzado con el abordaje aleatorio de las unidades de transporte colectivo para disuadir a los delincuentes que busquen cometer asaltos y también para realizar registros preventivos a los pasajeros.

Además, ha instalado controles en las calles en los que, incluso, se obliga a los pasajeros a bajar de la unidad para ser registrados.

También, se contempla que mil soldados de la reserva se sumarán a apoyar a la PNC con las tareas de Seguridad Pública.