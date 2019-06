Bukele dio órdenes para operativo desde Twitter

Faltaban pocos minutos antes de las 10 de la noche del viernes, cuando el presidente de la república, Nayib Bukele, comenzó a dar instrucciones para que diferentes autoridades comenzaran un operativo que incluyó el despliegue de unidades especiales.

Bukele le dio órdenes al ministro de la Defensa, René Merino; al ministro de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas; al viceministro de Seguridad, Osiris Luna; y al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza.

"Señor director de @CentrosPenales: endurezca las medidas y amplíe la emergencia indefinidamente. Ministro @merino_monroy: envíe las Fuerzas Especiales, helicópteros y patrullas PRAL a buscar a estos delincuentes. @Director_PNC: envíe a las STO a la zona y coordine con la FAES", ordenó Bukele en un tuit.

Antes, les pidió a los mismos funcionarios que no aplicaran la ley con suavidad. Esto después de conocerse que un bus de la ruta 202 fue desviado de su recorrido para asaltar a los pasajeros.

"Malditos, vamos tras ellos, no se van a escapar. Y no me salgan con ser suaves, les va a caer todo el peso de la ley", advirtió el mandatario.

A las órdenes de Bukele, en poco tiempo, contestaron los funcionarios. Así, Luna dijo que habrían "medidas duras" y el estado de emergencia en los penales. "Seguimos firmes, presidente; no nos doblegaremos", finalizó el viceministro.

"Helicóptero con FFEE en el aire; asimismo, unidades terrestres junto a PNC en patrullaje, señor presidente", le contestó el titular de la Defensa.

El de la PNC le dijo que ya estaban coordinando acciones en conjunto con la Fuerza Armada.

Tanto Merino como Arriaza acudieron al lugar donde se montó el operativo.

Bukele también lanzó mensajes a los diputados, institución que estudia una petición de traslado de fondos para instituciones de seguridad. Una parte de esto es, según la propuesta, para alimentos de policías y soldados.

"Espero que la @AsambleaSV no dé más largas y autorice la alimentación para nuestras tropas. Luego solicitaremos recursos para darles equipo avanzado. Si no lo aprueban, es porque están del lado del crimen. Nosotros igual lo conseguiremos, de otros lados si es necesario", tuiteó Bukele.

Instrucciones. Desde el viernes en la noche, Nayib Bukele dio órdenes a sus funcionarios sobre lo que tenían que hacer respecto al caso del bus.